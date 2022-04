E’ bufera su Manuel Bortuzzo: lascia Lulù e poi si rivede con la sua ex. Fan in rivolta

Dopo il comunicato stampa che ieri pomeriggio Manuel Bortuzzo ha condiviso nelle sue storie di instagram, un articolo dell’Ansa in cui annunciava la rottura con Lulù Selassiè ( roba che Tom Cruise scansate proprio ) i fan della coppia sono entrati subito in agitazione, non riuscendo a credere alle parole che leggevano. C’è stato persino chi ha sostenuto che l’articolo fosse un fake e che neppure rimandasse al sito dell’Ansa, mentre l’articolo è assolutamente della più grande agenzia italiana. E poi c’è stato anche chi ha pensato a uno scherzo de Le Iene, e c’è chi continua a sostenerlo. Non sono bastate neppure le parole di Lulù Selassiè, intervenuta ieri in una diretta, per spiegare che si, la sua storia con Manuel è finita a causa delle ingerenze in questa relazione di terze persone che hanno fatto di tutto per ostacolare la loro storia.

Insomma un vero e proprio terremoto che è stato seguito da una bufera social, dopo che hanno iniziato a circolare in rete delle storie degli amici di Manuel che ieri, hanno passato in sua compagnia il pomeriggio di festa. Manuel era in spiaggia, non solo con i suoi amici però, ma anche con la sua ex ragazza Federica, con la quale sarebbe stato tra l’altro avvistato in questo ultimo periodo diversi giorni. Per molti non ci sarebbe nulla di strano, visto che erano rimasti amici, per altri invece, il fatto di stare anche insieme a lei dopo l’annuncio della rottura con Lulù, rappresenterebbe una grande mancanza di rispetto.

Che bufera su Manuel Bortuzzo dopo la fine della sua storia con Lulù

In poche ore quindi i fan della coppia nata nella casa del Grande Fratello VIP hanno deciso con chi schierarsi: dalla parte di Lulù che a detta di molti sarebbe stata usata e sarebbe stata anche umiliata da Manuel. Fino a due giorni prima erano insieme, si giuravano amore eterno e poi ecco il comunicato freddo e gelido che non ti aspetti da un ragazzo di 20 anni. Questa è sicuramente una storia complicata, una storia in cui ogni persona può farsi un’idea diversa. C’è anche chi sostiene che Manuel vorrebbe ancora stare con Lulù, ma che sono le persone a lui vicine a impedirglielo; Manuel è adulto, ha un suo lavoro, una sua indipendenza, se volesse davvero stare con la principessa, potrebbe farlo.

La sensazione che abbiamo sempre avuto è che Manuel sapesse sin dall’inizio che il suo stile di vita e quello di Lulù erano completamente diversi, che c’erano incompatibilità di vedute, e potremmo continuare una lunga lista di cose che Bortuzzo, prima di voltare faccia, aveva dato anche nella casa del GF VIP. Poi ricordate, quell’incantesimo che magicamente lo portò dal pulirsi le labbra dal rossetto e dallo schifare la principessa, a esserle sempre attaccato come un koala…Forse la verità su questa storia, era stata scritta sin dal giorno uno. Poi è stata reinterpretata, poi è stata riscritta ma la vita vera va oltre e la vita vera, non concede bugie.