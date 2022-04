Elodie e Marracash, è ancora amore nella stessa casa

Elodie e Marracash non hanno resistito a lungo distanti l’uno dall’altra. Le voci di un ritorno di fiamma davano quasi per certo che Elodie e Marracash erano di nuovo tornati insieme; il settimanale Chi pubblica le foto che confermano tutto. La coppia non dice nulla ma è anche il loro silenzio a far parlare della loro storia d’amore che sembra non voler finire. Eccoli di nuovi insieme: “Stessa casa, stesso amore” scrive il settimanale di gossip mostrando le foto del rapper mentre entra nella casa di Elodie. Sono a Milano e non sembrano amici, sembra quindi archiviato il flirt dell’ex alunna di Amici con il manager Davide Rossi. I due artisti sono poi usciti dall’appartamento in due momenti diversi mentre lei è stata avvistata con un’amica.

Elodie bellissima con il nuovo look

Si avvicina l’estate ed Elodie punta di nuovo sulle treccine ma questa volta sono lunghissime, nel suo caso il cambio di look e i capelli non significano necessariamente nuova vita, cambia di continuo.

Elodie e Marracash si sono conosciuti sul set di un video, si sono lasciati scegliendo il set di un altro video, il loro amore non era finito del tutto. Da Margarita nel 2019 a Crazy Love girato sul finire dello scorso anno il loro amore è tornato nonostante le parole della cantante. Elodie aveva confidato che non credeva in futuro con Marracash. A Grazia aveva detto che non riusciva a pensare a loro due genitori. Allo stesso tempo aveva aggiunto che non sopporta le regole, che aveva bisogno di stare sola, di sentirsi libera. Cosa è cambiata tra i due? Adesso c’è voglia di futuro? Forse hanno capito che stare lontani non è la scelta giusta, che altri amori non potranno mai sostituire il loro. Chissà se decideranno di dire qualcosa ai fan, di raccontare un po’ del loro amore.