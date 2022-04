Per Vittorio Garrone l’immancabile torta di Maelle: così hanno festeggiato in famiglia

Che festa di compleanno sarebbe nella casa nel bosco di Antonella Clerici e Vittorio Garrone senza una torta di Maelle? Impossibile, infatti sui profili social di Antonella Clerici e Vittorio Garrone sono apparse le foto della torta di compleanno di ieri. Era il compleanno dell’imprenditore, 56 anni festeggiati in famiglia e con l’immancabile torta della figlia della conduttrice. Maelle ha 12 anni ma da sempre ha dimostrato grande interesse in cucina, soprattutto per i dolci. Sembra sia davvero bravissima perché le torte che prepara in tutte le occasioni speciali non sono solo belle ma dicono anche buonissime. Il primo piano del dessert con le candeline per fare festa tutti insieme, per la foto di rito e la canzoni di auguri da cantare a squarciagola, poi Garrone ha condiviso anche il video del prezioso momento pubblicato da sua figlia Bea.

Per il compleanno di Vittorio Garrone una festa semplice in famiglia

Non c’è niente di più bello che festeggiare il compleanno con la famiglia, con le persone più importanti. Ieri gli auguri in diretta tv di Antonella Clerici al suo compagno e solo dopo la coppia ha svelato che hanno festeggiato nella loro casa nel bosco.

Il compagno di Antonella Clerici ha appena compiuto 56 anni, con grande ironia ieri la conduttrice ha voluto precisare che il suo Vittorio è più giovane di lei. Tre anni di differenza, davvero nulla ma la Clerici si avvicina ai 60 anni e non li dimostra davvero. Merito per entrambi anche dell’amore trovato in un’età non più giovanissima, merito del loro legame che rende la vita più entusiasmante. A farli incontrare è stata la dottoressa Evelina Flachi, amica di entrambi e che da tempo diceva che sarebbero stati una coppia perfetta. Ci aveva visto lungo, tutto è andato secondo le sue previsioni e oggi sono una bellissima famiglia allargata.