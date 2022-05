Francesco Totti non ha fatto gli auguri a Ilary Blasi; festa della mamma a distanza

Francesco Totti non ha fatto mancare gli auguri alla sua mamma, è a lei che per prima ha scritto il messaggio per la festa della mamma. Tutti attendevano arrivassero anche gli auguri per Ilary Blasi, la mamma dei suoi figli. Niente, attesa vana, Francesco Totti questa volta non ha postato nessuna foto di sua moglie, nessun complimento, nessuna dichiarazione d’amore. L’ex calciatore della Roma è sempre molto attento e romantico e il suo silenzio, ma anche la distanza tra Ilary e Totti, hanno fatto pensare ancora una volta a una crisi. Sul profilo social di Totti ieri non è mancato il tenero scatto con la sua mamma, una foto di tanti anni fa con Francesco piccolissimo al mare accanto alla sua mamma. Il commento più semplice e dolce, la parola “mamma” accompagnata da un cuore rosso.

Ilary Blasi a Milano per la festa della mamma a pranzo in uno dei ristoranti più lussuosi della città

Fine settimana a Milano per Ilary Blasi; sembra che la conduttrice dopo L’Isola dei famosi sia rimasta nel capoluogo lombardo. A Roma invece c’era Totti con i figli. Questo è quello che appare, ma con chi era ieri a pranzo la Blasi? I due hanno smentito più volte la crisi di coppia, facendo ben capire che non gradivano tutti i pettegolezzi sul loro amore e anche le intromissioni di personaggi famosi che hanno voluto parlare per loro.

Magari Ilary e Francesco Totti faranno in modo di recuperare i festeggiamenti ma il tutto sembra strano, l’assenza di un commento, una foto, un messaggio sui social fa chiacchierare i più curiosi. Di certo gli impegni di lavoro distraggono la conduttrice dell’Isola dei famosi, con o senza problemi di cuore. E ieri si è regalata un fantastico pranzo in uno dei ristoranti più lussuosi di Milano, ma senza marito.