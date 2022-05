Elettra Lamborghini rivela la decisione sui figli mentre tutti pensavano fosse incinta

Elettra Lamborghini e Afrojack si sono sposati nel 2020 in molti hanno pensato più volte che la popstar ed ereditiera fosse incinta ma non era così. E’ al settimanale DiPiù Tv che Elettra Lamborghini rivela la decisione che hanno preso lei e suo marito. Sembrava che lei avesse un forte desiderio di maternità, che volesse un figlio il prima possibile dopo le nozze e invece non è così. Le gravidanze possono attendere, Elettra non ha tempo adesso per fare la madre, già è faticoso per lei e Afrojack rincorrersi per trascorrere più tempo possibile insieme. Le piace il ruolo di moglie, così innamorata e amata, è su questo che desidera concentrarsi adesso perché per il resto ha già così tanti impegni, si occupa di tante cose.

Elettra Lamborghini mamma: per il momento non vuole avere figli

Tutto è rimandato, si metta il cuore e la curiosità in pace chi intravede il ventre arrotondato di Elettra ogni volta che lei mangia un po’ di più. Non è il momento giusto questo per la coppia di diventare genitori. Elettra ha 27 anni e con Nick Van de Wall non ha al momento intenzione di avere bambini: “Quando diventerò mamma voglio essere la migliore del mondo: voglio fare le cose perbene, dare a mio figlio tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno. E adesso sarebbe impossibile. Ma non c’è fretta, siamo ancora giovani”.

La Lamborghini prende più aerei a settimana per stare con suo marito. La coppia ha tre case tra Milano, una in Belgio vicino Bruxelles e in Florida. “Facciamo i salti mortali per trascorrere insieme più tempo possibile, per starci vicino a vicenda. Perché anche se io faccio tante cose, alla fine la mia attività preferita in assoluto è fare la moglie”.