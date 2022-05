Fabio Fulco si sposa, finalmente c’è il matrimonio tanto desiderato

Fabio Fulco si sposa, ha sognato così tanto il matrimonio, un figlio, la famiglia, che tutto sta per diventare realtà. Fabio Fulco lo urla a tutti sui social, la sua bellissima compagna mostra l’anello, l’attore le ha appena fatto la proposta romantica e lei ha detto sì. Sui social raccontano la loro favola d’amore moderna: è Veronica Papa che ha trasformato in vera felicità la vita di Fabio Fulco. Era così amareggiato dopo l’addio di Cristina Chiabotto, dopo i loro 12 anni d’amore; non si aspettava quell’addio, non si aspettava che l’ex Miss Italia, la sua storica fidanzata gli dicesse di no. E’ passato qualche anno e forse anche l’amarezza, Cristina Chiabotto si è sposata con Marco Roscio sta realizzando la sua favola e sono in attesa del secondo figlio dopo la dolcissima Luce.

Fabio Fulco sposa Veronica Papa, la proposta romantica e il favoloso solitario

“Dicono che se sogni una cosa più di una volta, questa si avvererà di certo, ed io l’ho sognato tante volte. HA DETTO SIIII” commenta l’attore sul suo profilo social, pazzo di gioia.

A 50 anni Fabio Fulco sta per realizzare tutti i suoi sogni, ha chiesto la mano alla splendida mora 26enne, la mamma della sua bambina. A meno di un anno di nascita della piccola c’è già l’anello che brilla all’anulare. Fabio Fulco annuncia così il suo matrimonio, mostrando uno scorcio della meravigliosa Costiera Amalfitana.

Fabio Fulco e Veronica Papa sono diventati papà e mamma di Agnes lo scorso 28 giugno. La coppia è uscita allo scoperto con il loro amore a febbraio 2020. Per l’attore è ovvio sposare la madre di sua figlia ma dopo la sofferenza per il no di Cristina Chiabotto non era poi così scontato che l’imprenditrice pescarese accettasse. Adesso attendiamo il seguito, i dettagli delle nozze, la data.