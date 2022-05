Clamorose anticipazioni da Uomini e Donne: Riccardo in lacrime per Ida

E’ stata registrata ieri una nuova puntata di Uomini e Donne e una delle talpe che ha raccolto le anticipazioni per il Blog Isa&Chia fa sapere in modo dettagliato tutto quello che è successo nello studio di Canale 5. Le anticipazioni sono clamorose perchè a quanto pare, questa stagione del programma di concluderà con lo show finale di Ida Platano e Riccardo Guarnieri per puntate dal 30% di share assicurato! Che cosa è successo tra i due? La puntata inizia con Riccardo che ha chiesto a Gloria di rivedersi mentre la dama non ha accettato. Il tarantino è uscito anche con un’altra donna ma non è successo nulla. E fin qui tutto sembrava filare liscio fino a quando Ida e Riccardo non hanno iniziato a discutere con la Platano che lanciava accuse al suo ex, dicendo di essere molto delusa del fatto che lui abbia persino deciso di non salutarla più. Riccardo ha spiegato che dopo quello che era successo ha preferito prendere questa decisione in modo che lei non fraintendesse i suoi atteggiamenti e non equivocasse nulla illudendosi…La discussione si è chiusa e si è passati ad altro argomento prima però un ballo, sulle note di Fai rumore di Diodato. Mentre andava la canzone con i protagonisti del programma a centro studio, Riccardo è uscito in lacrime…

Uomini e Donne anticipazioni clamorose: show tra Ida e Riccardo

Quando ha visto Riccardo uscire dallo studio in lacrime, Ida ha deciso di andare dietro all’uomo. Poi una volta rientrata ha detto a Maria di voler chiudere la frequentazione con Marco, non essendo interessato a lui. Nel frattempo Riccardo ha spiegato che si è messo a piangere perchè quella era la canzone che aveva dedicato a Ida dopo la proposta di matrimonio. Ida e Riccardo hanno ballato a centro studio stretti stretti e hanno entrambi pianto.

Una volta finito il ballo, Ida ha rivelato di aver detto a Riccardo la frase “non è mai troppo tardi” una frase molto chiara, perchè come tutti hanno da sempre sostenuto, come noi abbiamo da sempre sostenuto, che la Platano sia ancora cotta di Riccardo, è parecchio evidente. Riccardo a questa frase non avrebbe risposto. Maria e tutti gli altri, hanno quindi iniziato a pressare il tarantino facendo notare il coinvolgimento di Ida in questa storia ma l’uomo, non si è sbilanciato e ha preferito restare sulla sua posizione. L’ennesimo show di un personaggio che abbiamo imparato a conoscere bene negli ultimi anni, “un uomo che non deve chiedere mai” e che deve avere la persona che ha di fronte, ai suoi piedi. Più di così, è davvero impossibile, manca solo vederla strisciare…