Ida e Riccardo: il pubblico di Uomini e Donne è stufo, coppia indigesta

Nell’ultimo mese e mezzo il pubblico di Uomini e Donne ha visto un piccolo pezzetto di sogno realizzarsi: meno spazio a Gemma Galgani, di cui si parla sempre meno in puntata. Il problema è che il posto di Gemma è stato preso da Ida Platano e Riccardo Guarnieri e il pubblico del programma di Canale 5 inizia a esserne più che stufo. Mancano ormai una ventina di giorni alla fine di questa edizione del programma e forse, solo nelle prossime puntate ( stando alle ultime anticipazioni) vedremo i due smetterla di essere protagonisti dello stesso spazio. Persino Maria de Filippi oggi è sembrata stufa delle scaramucce di Riccardo e del fatto che il tarantino faccia finta di non capire che Ida prova ancora qualcosa per lui. Tina Cipollari è una delle poche in quello studio, a leggere con lucidità i fatti e il pubblico si schiera praticamente tutto dalla sua parte, almeno in questo caso. Ida e Riccardo sono sempre più indigesti e il pubblico si fa sentire anche sui social.

Ida e Riccardo a Uomini e Donne: una coppia che ha stancato

I commenti del pubblico stanco di questa situazione sui social non mancano; c’è chi scrive: “Fra Riccardo e Ida non so chi ha più problemi. Ida prima ne ha dette di ogni su Riccardo persino che è andata dallo psicologo adesso sbava dietro lui . Riccardo che continua a far finta di non capire e basta”. Sono tutti convinti della stessa cosa, ossia che se solo Riccardo lo volesse, Ida cadrebbe ai suoi piedi: “Ma smettila Riccardo…. Sai benissimo che lei cadrebbe ai tuoi piedi solo ad un tuo piccolo segnale….“. E poi: “Riccardo si lascia morire di un amore folle per se stesso, al suo posto nasce un fiore giallo, che ancora oggi si chiama Narciso.“

Il pubblico davvero non ci sta: “Avete notato Ida che quando Armando gli dice le cose come stanno lei rimane basita e non sa che rispondere questo perché lei e ancora innamorata di Riccardo e non vuole ammetterlo Maria e ora che li mandi via a tutte e due perché non si può fare una puntata intere solo per loro due.” E ancora: “Una puntata a ripetere sempre le stesse cose !! Mamma mia che pesantezza !!!! Uscite per carità di Dio non vi sopporto più !“.