Anniversario e poi matrimonio bis per Giorgia Palmas e Filippo Magnini: l’attesa è finita

E’ stata una avventura parecchio complicata, pandemia e ostacoli di ogni genere ma finalmente, per Filippo Magnini e Giorgia Palmas è arrivato il momento di coronare il loro sogno d’amore. Filippo e Giorgia sono già marito e moglie, proprio ieri, il 12 maggio, hanno celebrato il loro primo anno d’amore, il primo anniversario, dopo la cerimonia con il rito civile dello scorso anno. Ma il grande giorno, quello in cui vedremo Giorgia con il suo bellissimo abito bianco sta per arrivare. Domani, 14 maggio, sarà celebrato il matrimonio in chiesa. Dopo rinvii e problemi vari, finalmente è arrivato il momento di giurarsi amore eterno davanti a Dio come ha ricordato proprio poche ore fa la bellissima Giorgia Palmas.

Le foto più belle del primo matrimonio

Per Giorgia Palmas e Filippo Magnini finalmente il giorno più atteso

Lo scorso anno, Filippo e Giorgia si erano dovuti accontentare di una piccola cerimonia, seppur piena d’amore e di emozioni. Ma domani per loro, sarà il grande giorni. Poche ore fa sul suo profilo instagram, l’ex velina ha scritto: “Buon primo anniversario a noi 12/05/22 … aspettando di coronare il nostro sogno in Chiesa tra due giorni, davanti a Dio e con tutti i nostri cari Questi giorni di Maggio sono tutti per noi, per la nostra storia, per il nostro Amore, per la nostra Vita insieme e per la nostra splendida famiglia.A noi che siamo innamorati anche della nostra pazza e incasinata quotidianità Che fantastica storia è la Vita.” Stesso post condiviso anche da Filippo Magnini… E anche noi non vediamo l’ora di vedere Giorgia Palmas con il suo bellissimo abito da sposa! E ovviamente Filippo mentre l’attende all’altare! Non ci resta che attendere, ormai mancano pochissime ore e anche questo sogno d’amore potrà essere coronato.