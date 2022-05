Vittorio Garrone a casa con Antonella Clerici: “La mia bionda in cucina”

Le dichiarazioni d’amore e le foto di Antonella Clerici e Vittorio Garrone sui social non mancano mai, così innamorati e con la voglia di dirlo a tutti. Sempre pronti a sostenersi a vicenda, a scattare foto semplici che mostrano un po’ della loro quotidianità, un po’ del loro amore. Il primo maggio Vittorio Garrone ha pubblicato più foto con la sua Antonella, una giornata con gli amici, uno dei loro momenti perfetti racchiuso in un abbraccio dolcissimo. “Amore mio” è stato il commento della Clerici che poi ieri ha ricevuto un’altra dichiarazione d’amore del suo compagno. “La mia bionda in cucina” queste le parole di Vittorio alla sua Antonella, parole con cui dice tutto con una semplicità unica.

Vittorio Garrone mostra Antonella Clerici nella loro cucina

Vittorio Garrone seduto sul divano osserva la sua compagna che in cucina magari sta preparando qualcosa di buono. Sono gli occhi di un eterno innamorato, prende il cellulare e ferma con le immagini quel momento così prezioso ma anche così semplice, anche se il sole non rende nitide le immagini. “La mia bionda in cucina” quel cuore rosso e Antonella Clerici quando ha visto la storia su Instagram si sarà emozionata, come ogni volta.

Due giorni fa la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno è stata male, la febbre molto alta di notte e di certo Vittorio Garrone pronto a tranquillizzarla. Di recente è stato invece lui ad avere bisogno del sostengo della sua compagna. A causa di un’ernia Vittorio Garrone ha subito un’operazione, un periodo non semplicissimo ma insieme tutto si supera prima e meglio.

Ancora una volta entrambi avranno pensato di aver fatto la scelta giusta, di avere scelto il compagno di vita perfetto. La loro casa nel bosco è davvero la casa che si immagina nelle favole perché quella di Antonella e Vittorio sembra davvero una favola moderna, una storia d’amore come poche.