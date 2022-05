Antonella Clerici di nuovo in diretta spiega come sta, cosa ha avuto

Antonella Clerici è tornata in diretta, dopo l’assenza di ieri la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha spiegato cosa è successo, come sta, cosa ha avuto. Ieri abbiamo visto in onda a mezzogiorno una puntata piena di ricette dolci, un montaggio di ricette già vista, la confusione ovviamente è stata notata da tutti e subito dopo la sigla finale Antonella Clerici sui social ha spiegato che non stava bene. Con la voce stanchissima ha parlato di febbre alta e di una intossicazione ma non è così. In diretta nello studio di E’ sempre mezzogiorno ha appena spiegato cosa ha avuto, perché è stata così male.

Antonella Clerici: “Sono tornata ma non sono in gran forma”

E’ tornata per il suo pubblico, sembra stia benissimo ma Antonella Clerici confessa che non è così e che avrebbe bisogno ancora di qualche giorno prima di stare bene davvero.

“Sono tornata dopo ieri che come avete visto c’è stata una puntata con un montaggio di dolci… Non sono ancora in splendida forma ma non ho il covid, invece credo di avere preso l’influenza che hanno preso un po’ tutti. Insomma, sono tonica ma tra qualche giorno ballerò e canterò”.

A giudicare dal sorriso, dall’entusiasmo di sempre e dalla sua forza la Clerici sembra non avere avuto nulla, invece finge bene, il suo compito come sempre è quello di portare allegria e serenità nelle case degli italiani, per questo oggi è già in onda mentre avrebbe avuto bisogno di un po’ di riposo.

Niente intossicazione alimentare come invece aveva confidato ieri. Antonella Clerici ha avuto la febbre molto alta ed è stata male davvero, semplice influenza, niente covid.

Gran festa nella puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno perché dopo una lunga assenza è tornato anche Lorenzo Biagiarelli, per lui invece un contatto con un positivo e forse anche il contagio.