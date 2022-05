Francesca Barra e Claudio Santamaria festeggiano il battesimo della figlia con un allestimento molto particolare

Dopo la vacanza in Grecia Francesca Barra e Claudio Santamaria hanno festeggiato il battesimo della figlia, la piccola Atena. La cerimonia religiosa in Vaticano e poi una festa speciale come nello stile di Francesca Barra e Claudio Santamaria, un pic-nic molto elegante. Il sacramento ricevuto in Vaticano e mamma e papà emozionatissimi nell’ammirare tutto circondati da parenti e amici. Claudio Santamaria e Francesca Barra hanno scelto Roma per il battesimo della figlia e sui social hanno mostrato alcune foto meravigliose. I due scatti che vi mostriamo sono di Alberto Matano, anche lui presente al battesimo della piccola Santamaria, anche lui con la passione per le foto.

La festa per il battesimo di Atena, la figlia di Claudio Santamaria e Francesca Barra

Il sole e il cielo hanno reso tutto perfetto ma l’allestimento era davvero delizioso. Copertine sull’erba, tantissimi palloncini, cuscini per star comodi e cesti per tutti gli invitati. Francesca Barra elegantissima nella sua semplicità, bellissima con l’abito color lilla. Santamaria perfetto allo stesso modo con il suo completo scuro ma più bella di tutte era la festeggiata. Atena con il suo delizioso vestitino sembrava una nuvoletta, la sua dolcezza abbinata al vestitino in organza, bianco.

Francesca Barra non ha dubbi e confessa che il battesimo di sua figlia è una delle feste più belle della sua vita perché circondata da amore vero. Ringrazia Alberto Matano per le foto stupende e si congratula con se stessa per l’allestimento scelto, per lo stile che ha voluto per la festa. Non è certo un caso la scelta del pic-nic.

Altri scatti del loro giorno perfetto, del loro amore, foto in bianco e nero scattate dal fotografo scelto per il battesimo ma le altre restano private nel loro meraviglioso album.

“Atena, che nome potente. Dentro c’è tutto ciò che potevo augurarti. Ti proteggerò dal male, dalle convenzioni e dalle ipocrisie. Attorno a te solo amore, rispetto e libertà. Sei il nostro amore grande, il filo di seta che unisce mamma e papà” scrive la scrittrice e giornalista innamorata di sua figlia, della sua famiglia.