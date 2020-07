Anniversario di matrimonio per Francesca Barra e Claudio Santamaria: le foto più belle sui social

Due anni di matrimonio e un anniversario da celebrare per Francesca Barra e Claudio Santamaria. I due sono più uniti che mai, di recente hanno anche recitato insieme, e ballato, nel video di Achille Lauro, Bam Bam Twist. E oggi è tempo di frasi dolci sui social. Francesca Barra sceglie di fare una dolce dedica a suo marito e le sue parole arrivano da Instagram, dove sono state poi anche pubblicate alcune bellissime foto del matrimonio al mare, a Policoro. La Basilicata, terra di entrambi, è stata il palcoscenico per il romanticissimo matrimonio della coppia.

E’ davvero dolcissimo il messaggio che Francesca Barra ha deciso di condividere in questo giorno speciale:

Anni fa frequentai un “cantiere”

alla scuola Holden di Torino dal tema: “poesia e musica”. Ero iscritta all’università, da sempre scrivevo anche poesie, ma questo corso per imparare a scrivere testi di canzoni (poetici) fu illuminante al di là delle mie aspirazioni di scrittrice con l’animo crepuscolare. Eravamo una piccola bizzarra classe che analizzava versi e ricamava i propri con audacia. La sera rientravo in hotel dormendo in una piccola camera in cui fogli, penne, matite, riempivano gli spazi materiali e quelli immaginari. Confrontammo il Canzoniere di Petrarca, altri poeti, scrittori, con Canzone, di Lucio Dalla e Samuele Bersani.

“Va’ fra le strade e fra la gente.

Diglielo veramente, Non può restare indifferente E se rimane indifferente, non è lei.”

Dovevamo affinare la tecnica poetica, comprendendo quanto importante fosse scrivere il testo di una canzone. Ad esempio mi innamorai follemente di Joni Mitchell, ma questa è un’altra storia. Ciò che resta è che imparai soprattutto che non si può non rispondere al richiamo di chi ti Ama. Ti ama davvero. “Il vero amore non può non essere riamato”. Dicono i poeti. Ed è questo che è accaduto anche a noi. Con @claudio_santamaria l’accade solo nei film, nelle canzoni, ai grandi poeti, si è rivelato e ha coperto le spalle di quella ragazza che scriveva le Poesie, sola, in una stanza di hotel, con un manto di certezze . Il vero amore si cerca, si aspetta, quando si trova pretende “ora”, “subito”. Per sempre.

Auguri al mio amore immenso, la mia poesia compiuta.

Auguri mio marito. Non è stato facile schivare tutti i colpi. Li abbiamo trasformati in fuochi d’artificio che guardiamo abbracciati, mentre loro eh. Loro si sono dispersi nel cielo lasciando null’altro che polvere. Abbiamo fatto una tale pulizia che accanto a noi, ora, c’è solo l’unica cosa che serve: la felicità.