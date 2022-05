Anna Ferzetti spiega perché non può sposare subito Pierfrancesco Favino

Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti sono una delle coppie più invidiate del mondo dello spettacolo, stanno insieme da più di 20 anni ma non possono sposarsi. Più che altro pur volendo non potrebbero farlo subito ed è la Ferzetti a spiegare il motivo. Nessun legame precedente, niente del genere, semplicemente se dovessero sposarsi Pierfrancesco Favino vorrebbe un matrimonio religioso e per Anna non è così semplice perché non ha ricevuto alcun sacramento, non è battezzata. Quando è nata i suoi genitori hanno deciso di non battezzarla pensando che sarebbe stato giusto fosse lei da grande a decidere a quale religione appartenere. E’ alla rivista Oggi che la figlia di Gabriele Ferzetti racconta le loro scelte, il mancato matrimonio.

Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti insieme da più di 20 anni

Anna ha 39 anni, Pierfrancesco 52, due attori meravigliosi, sono una coppia speciale, hanno due figli, Greta che ha 16 anni e Lea che ne ha 10 ma non sono arrivati ancora i fiori d’arancio. Non è certo un obbligo sposarsi ed è lei a spiegare: “Abbiamo scelto un progetto di vita comune che cerchiamo di portare avanti. E lui è perfetto”.

E’ come se fossero sposati, come dicono tutte le coppie che non lo sono ma che si amano da sempre. Tutti i giorni si scambiano delle promesse ma la realtà è che se dovessero sposarsi sarebbe in chiesa perché Favino ci tiene: “Io invece dovrei affrontare tutto il percorso: non sono battezzata perché i miei genitori hanno voluto lasciare a me la scelta. E pur non avendo nulla in contrario, non l’ho ancora fatta”. Tutto molto semplice, è forse per pigrizia che non sono marito e moglie, forse perché è lui che sogna più di lei le nozze.

Hanno due figlie ma Anna si sarebbe fermata alla prima: “Ma ringrazio lui che ha insistito. Greta e Lea si amano e litigano, però possono contare l’una sull’altra”.