Santiago si piace riccio e Belen prova nuovi trucchi per accontentarlo

Da qualche giorno Santiago, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ha deciso che si preferisce riccio e dopo la prima prova con il ferro che arriccia i capelli la sua mamma sperimenta nuovi metodi. Sono tanti i trucchi per ottenere i capelli ricci, il figlio di Belen ha una chioma lunga e ieri sera la showgirl ha sperimentato un metodo perfetto per i bambini. Si è armata come sempre di pazienza e ha avvolto ogni ciocca di capelli intorno a un nastro di tessuto o qualcosa di simile. Santiago ha così potuto dormire comodo tutta la notte e al mattino il risultato sembra davvero perfetto, di certo riccio. In questo periodo i capelli ricci sono di tendenza ma se gli adolescenti si rivolgono agli hair stylist per un riccio a lunga tenuta, di certo per i bambini è sconsigliato e adesso c’è da aspettarsi che tante mamme dovranno fare i ricci ai propri figli.

Belen bravissima con i ricci di suo figlio Santiago

Prima il ciuffo rosa e poi la chioma riccia, Belen Rodriguez non bada certo alle critiche di alcuni follower. Quando Santiago ha chiesto un ciuffo rosa la sua mamma lo ha accontentato, anche se poi in realtà dopo qualche lavaggio il risultato non era dei migliori. Adesso non ci pensa due volte ed è lei a coccolare il suo bambino trasformandosi in parrucchiere.

La prima sera ha preso il suo arricciacapelli ma i ricci troppo definiti non erano poi così carini. Ottima scelta invece quella di tenere in posa i capelli tutta la notte. Al risveglio Santiago De Martino è riccio e contento. Chissà magari desidera somigliare ancora di più al suo papà o forse a uno dei cantanti che segue. Chissà quando crescerà Luna Marì che capelli chiederà alla sua mamma e quanto si divertirà Belen a fare da parrucchiera anche alla sua meravigliosa bambina.