Ida Platano a Verissimo: “Per Riccardo provo un amore immenso. Cosa prova lui? Credo che sia innamorato”

Non si poteva non parlare di Riccardo nella puntata di Verissimo in onda il 28 maggio 2022. Ebbene si, anche nello studio di Silvia Toffanin, Ida Platano ha parlato della sua storia d’amore con il Guarnieri. Ha spiegato che per lei è stato un grandissimo amore, un colpo di fulmine. Alla Toffanin ha anche detto che prima di incontrarlo, aveva sofferto per amore, con un matrimonio fallito alle spalle, chiaramente sa che cosa significa soffrire quando una storia finisce. Ma mai aveva sofferto e passato quello che ha affrontato con Riccardo. “Con lui è stata proprio una cosa diversa, un sentimento, un sentimento che si evolve, cresce, si coltiva” ha spiegato la protagonista di Uomini e Donne nello studio di Verissimo.

Ida Platano non si nasconde: è innamorata di Riccardo

La Toffanin quindi ha chiesto a Ida, visti i recenti sviluppi nelle ultime puntate di Uomini e Donne, che cosa provi oggi per Riccardo. E la dama bresciana ha spiegato, senza troppi giri di parole quelli che sono i suoi sentimenti.

“Non è amore, è amore immenso” ha detto Ida con gli occhi pieni di lucciconi. Peccato che per mesi lo abbia negato, quando era invece evidente a tutti che il suo cuore battesse ancora per Riccardo e che forse, avrebbe fatto bene a prendersi una pausa anche dal programma. E invece la Platano è rimasta in tv, ha cercato altrove qualcosa che non poteva trovare, essendo innamorata di un altro uomo. La Toffanin quindi ha chiesto alla Platano se secondo lei Riccardo sia innamorato. “Non ti so rispondere Silvia, ti posso dire che lui è tanto orgoglioso” ha detto Ida nello studio di Verissimo. Poi però si è sbilanciata: “Io penso proprio di si” credendo appunto che il Guarnieri provi ancora per lei qualcosa. La Toffanin ha poi chiesto se c’è stato un bacio: “Non c’è stato ma spero che ci sarà” ha detto la Platano.