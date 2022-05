Arisa e Vito Coppola di nuovo in crisi? Spunta una terza incomoda tra loro

E’ una coppia che fa sognare ma che fa stare anche molto in apprensione i fan. E sono stati proprio loro a notare che tra Arisa e Vito Coppola c’è maretta. Pare che i due stiano vivendo un altro periodo di crisi nera. Non confermano e non smentiscono ma gli indizi social sono molto espliciti e sembrano avvalorare la tesi dei follower di entrambi che parlano dell’ennesima separazione. Li avevamo lasciati qualche settimana fa insieme allo stadio Olimpico per la finale di Coppa Italia, poi li abbiamo sentiti persino parlare di convivenza e della ricerca di una casa. I ben informati dicevano che le cose stavano andando davvero nel verso giusto. E poi? Il silenzio degli ultimi giorni: Arisa e Vito Coppola avrebbero smesso di seguirsi anche sui social e c’è chi insinua che la separazione sia stata causata dalla presenza di una terza persona tra loro. Sarà vero?

Arisa e Vito Coppola aria di crisi? Gli indizi

I fan della coppia sono preoccupati per i due che sembravano davvero innamoratissimi. Ma si sa, al cuor non si comanda anche se non sempre le ragioni del cuore prevalgono su quelle del cervello. Pare che tra i due ci siano stati dei dissapori causati dall’amicizia tra Vito Coppola e un’altra insegnante di Ballando con le stelle, Lucrezia Lando. La bella veneta era stata avvistata più volte in compagnia di Arisa e Vito, anche dopo la del programma di Rai 1 ma improvvisamente la cantante ha smesso di seguire anche lei su Instagram. Questa sarebbe la prova che tra le due ci sarebbe stata una discussione o comunque un allontanamento. E messi insieme questi tasselli i fan di Arisa e di Vito Coppola hanno iniziato a pensare che Lucrezia sia la famosa terza incomoda! Sarà così? Vedremo nei prossimi giorni.