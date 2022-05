Flavio Briatore con le sue storiche ex, Selvaggia Lucarelli fa un paragone con Johnny Depp

E’ diventata virale la foto di Flavio Briatore abbracciato e contento alle sue ex, forse anche loro tutte contente. Selvaggia Lucarelli ha subito trovato il paragone con Johnny Depp e ognuno trova la giusta chiave di lettura. Di Johnny Depp e Amber Heard purtroppo tutti stiamo vedendo testimonianze e argomentazioni dei legali in uno dei finali più tristi di una storia d’amore che si è trasformata presto in ben altro. Di Flavio Briatore e Naomi Campbell, Heidi Klum ed Elisabetta Gregoraci sappiamo ben poco, ciò che ha mostrato il gossip più che altro. La forza di Briatore è tutta in quella foto che ha postato sui suo profilo social ma che non tutte le sue ex compagne hanno condiviso. Tre donne bellissime nello stesso scatto, tutte con l’uomo che in passato hanno amato. Che tra Elisabetta Gregoraci e Heidi Klum ci fosse un ottimo rapporto non è un segreto, non a caso durante il Gran Premio di Formula 1 di oggi a Monte Carlo non hanno solo posato al gran completo ma anche loro due da sole. Naomi invece è rimasta un po’ più in disparte.

Briatore e la Gregoraci vivono a Monte Carlo, le loro foto insieme arrivano di continuo sui social. Tra Heidi e Flavio un rapporto che li legherà per sempre perché hanno avuto una figlia, Leni che ha da poco compiuto di 18 anni, e che l’imprenditore non ha mai riconosciuto lasciando che avesse il cognome di Boshoven.

“Signore aiutaci a fare pace con il nostro passato anche solo la metà di quanto fa Flavio Briatore. Se solo Amber Heard e Johnny Depp gli avessero fatto una telefonata oggi forse sarebbero nel paddock pure loro, con un bicchiere di champagne e un divorzio liscio come l’olio” è il commento che Selvaggia Lucarelli si è lasciata sfuggire e che ognuno interpreta come preferisce. C’è chi fa riferimento ai soldi che possono far superare tutto, chi coglie il sarcasmo, chi si limita a una bella serata, chi nota che Naomi è la meno felice del gruppo.