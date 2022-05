Katia Ricciarelli confessa perché è finita con Pippo Baudo

Passano gli anni ma non passa la curiosità sul matrimonio di Katia Ricciarelli e Pippo Baudo o meglio sul perché si sono lasciati. Un divorzio da sempre avvolto nel mistero con la sofferenza che poi è durata per anni, come più volte ha confidato la Ricciarelli. Adesso è lei a confessare il motivo del loro addio e lo fa ai microfoni dei Lunatici su Rai Radio2. Racconta del come si sono incontrati, due mondi diversi ma entrambi del mondo dello spettacolo, così Katia si è trovata più volte ospite nelle trasmissioni di Baudo. Si sono sposati per amore, non smetterà mai di dirlo. Lei 40 anni e lui 10 in più ma credeva davvero fosse l’amore della sua vita e di certo è stato così. Poi qualcosa non ha funzionato, è successo qualcosa e solo con il passare del tempo Katia Ricciarelli ha capito che è il silenzio che ha rovinato tutto.

Katia Ricciarelli consiglia alle coppie di litigare

E’ la mancanza di dialogo che forse ha rovinato il matrimonio e Katia Ricciarelli racconta: “Io ero spesso fuori mentre lui aveva il suo lavoro in Italia, questo ha portato a venire a mancare il dialogo, che secondo me non va mai dimenticato… Lo consiglio a tutte le coppie di non dimenticare mai di parlare, di litigare anche, ma non chiudetevi mai in voi stessi. Questo ci ha fatto del male, per questo ci siamo separati”.

Non è stato semplice separarsi, lasciarsi, ammette che ci è voluto coraggio: “Per fortuna nel nostro caso non avevamo figli, ma è difficile interrompere una relazione di diciotto anni come la nostra. Però la ragione deve avere la meglio”.

“Ci siamo sposati nel 1986 ed è stato un matrimonio felice” non c’è più stato un amore importante come quello provato per Pippo Baudo, lui forse lo stesso. Per tanto tempo non si sono parlati e poi un incontro per lavoro e per il tempo sembrava non fosse mai passato ma niente è tornato come prima.