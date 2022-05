Sonia Bruganelli orgogliosa di sua figlia Silvia: “Le cose facili a te non piacciono”

Tempo fa rispondendo alle critiche Sonia Bruganelli rispose che non l’avrebbero mai vista piangere, mostrare i dolori che non mancano, nemmeno nella sua vita. Quella promessa l’ha mantenuta e come oggi anche altre volte pubblicando le foto di sua figlia Silvia ha mostrato solo l’orgoglio, la gioia nel vederla così forte, così speciale. La primogenita di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è sempre pronta a vincere tante sfide, la sua mamma e il suo papà l’hanno confidato più volte. Silvia suona il contrabasso, oggi si è esibita con la sua orchestra. “Perché le cose facili a te non piacciono” è il commento alla foto di sua figlia. E’ la prima volta che si esibisce con l’orchestra al completo in un concerto ed è l’ennesima soddisfazione per la mamma che condivide sui social la sua emozione. E’ il suo modo per congratularsi con la sua Silvia ed è sua figlia che dona una lezione di vita a tutti.

Sono Bruganelli al concerto di sua figlia Silvia

Alla nascita Silvia aveva un grave problema cardiaco, è stata subito operata ma purtroppo durante l’intervento ha avuto un infarto e ha riportato danni neurologici, non cognitivi. E’ quanto ha spiegato in una vecchia intervista la Bruganelli, parlando in seguito anche del dolore che ha vissuto come madre, dei sensi di colpa che si è portata dietro per lungo tempo, perché non riusciva a prendersi cura della sua bambina. Lei non era pronta ad essere subito la mamma di Silvia, Paolo Bonolis invece ha saputo subito cosa fare e si è preso cura di entrambe. Esempi d’amore mentre c’è chi vede solo il desiderio di ostentare il lusso in cui vivono.

Silvia ha dovuto fare più fatica di tutti per recuperare. Non è del tutto indipendente ma Sonia preferisce mostrare le vittorie e non il dolore, serve molto di più sapere che gli ostacoli si possono superare che altro.