Alberto Matano si sposa e a officiare la cerimonia sarà la zia più amata d’Italia

Nel nuovo numero della rivista Chi in edicola questa settimana, si torna a parlare anche di Alberto Matano! Il giornalista reduce da una nuova stagione di successo con La vita in diretta, sta per fare un passo molto importante. Stando alle chicche di gossip, pubblicate oggi sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, Alberto Matano starebbe per celebrare l’unione civile con il suo compagno. C’è molta riservatezza sul nome del compagno del giornalista anche se, ci sono dei sospetti su un amico, che è spesso in compagnia del conduttore de La vita in diretta, proprio a cena a casa di Mara Venier. Ma visto che nessuno si è sbilanciato, aspettiamo le conferme pubbliche!

Alberto Matano sta per convolare a nozze? Le news dalla rivista Chi

Secondo quanto si legge sulla rivista Chi, una volta salutato il pubblico di Rai 1, dopo la chiusura de La vita in diretta, Matano, dovrebbe sposarsi. Non si parla di matrimonio chiaramente, ma di unione civile che, secondo le ultime notizie date dal giornale, sarebbe officiata da Mara Venier. Matano e la zia più amata di Italia, sono molto molto amici. Passano spesso le serate in compagnia, e Alberto è stato spesso al fianco di Mara anche quando non è stata bene, nell’ultimo anno, ed era da sola a casa, senza suo marito Nicola.

Sulla rivista si legge:

Alberto Matano dice sì a zia Mara. A pochi mesi dal suo coming out in diretta TV, Alberto Matano, uno dei volti più amati della Rai, ha deciso di convolare a nozze con il suo compagno di molti anni. Per ora si sa che la cerimonia si svolgerà a luglio e a officiarla sarà niente meno che Mara Venier, una delle amiche più care del giornalista e conduttore

Non vediamo l’ora di vedere Mara Venier anche in questa veste!