La tenerezza di Mihajlovic e sua figlia mentre dormono abbracciati, la dedica di Viktorija a suo padre

Stretti Sinisa Mihajlovic e sua figlia Viktorija dormono abbracciati l’uno all’altra. E’ una foto di incredibile tenerezza che la figlia di Mihajlovic ha pubblicato sul suo profilo social aggiungendo i versi della struggente canzoni di Marco Mengoni, Guerriero. I primi di maggio l’ex calciatore è stato dimesso dal Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna, era lì che era stato ricoverato non appena era comparso il rischio di una ricomparsa della leucemia. Tre anni fa è iniziato il suo percorso, la sua battaglia contro la malattia, combattuta con forza e sempre sostenuto dalla famiglia, dai tifosi. Sinisa Mihajlovic non ha mai negato nemmeno la paura, mostrando le sue debolezze.

Sinisa Mihajlovic e la figlia Viktorija dormono abbracciati

In genere è il contrario, è la figlia che cerca la protezione del padre, che cerca le sue braccia, che si appoggia al suo petto. In questo scatto le parti sono invertite, il sonno arriva sereno per entrambi.

“Io sono un guerriero. Veglio quando è notte. Ti difenderò da incubi e tristezze. Ti riparerò da inganni e maldicenze, e ti abbraccerò per darti forza sempre. Ti darò certezze contro le paure. Per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla io sarò al tuo fianco. Con il mantello asciugherò il tuo pianto. E amore il mio grande amore che mi credi” è una parte della canzone che la primogenita dedicata all’allenatore e che conclude: “Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrà, ti difenderò da tutto non temere mai”.

E’ lei, la primogenita che a 25 anni ha reso nonno Sinisa e gli ha regalato un motivo in più per affrontare tutto con serenità.

“È stata una notizia che ci ha cambiato la vita. Siamo una famiglia molto unita, io e i miei fratelli non eravamo molto informati su questa malattia, e quando l’abbiamo saputo ti crolla il mondo addosso, ti cambia la vita” confidarono a Verissimo le figlie di Sinisa per poi trovare la forza per lui che è il loro guerriero.