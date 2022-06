Matilda De Angelis e Pietro Castellitto che coppia per le strade di Roma

Una domenica tra famiglia, amore e casa per Matilda De Angelis e Pietro Castellitto. Sono una coppia molto affiatata e per nulla infastidita o imbarazzata dalla presenza dei paparazzi. Anzi, si mettono in posa, sorridono, offrono un bacio che sanno sarà lo scatto che conferma al gossip il loro amore. Sono bellissimi insieme e come sempre Matilda De Angelis ha un motivo per la sua contagiosa risata. Si lasciano andare mentre passeggiano per le strade di Roma tra abbracci, baci e risate ma hanno un programma pieno di relax. Prima una visita alla famiglia di lui, poi un pranzo in due e per finire pomeriggio a casa dell’attrice.

Matilda De Angelis con il fidanzato in una bellissima domenica di quasi estate

Complici le temperature alte tutti vogliono uscire e per la coppia non c’è alcun problema se il gossip scriverà di loro due così belli e felici. Del loro amore si sapeva già da tempo perché Matilda De Angelis e Pietro Castellitto si sono innamorati sul set di Rapiniamo il duce, il film Netflix con Maccio Capatonda. Solo adesso però arrivano le loro foto insieme. Le foto che pubblica il settimanale di gossip di Alfonso Signorini sono la vera conferma del loro amore. Entrambi nel pieno della loro carriera, è di certo Matilda la più nota al grande pubblico ma Sergio non ha certo bisogno di mostrare la carta d’identità. E’ il figlio di Sergio Castellitto ma è lui stesso attore, regista e sceneggiatore. 30 anni ed è reduce dal successo della fiction Sky Speravo de morì prima ispirato alla vita di Francesco Totti.

Matilda De Angelis ha 26 anni l’abbiamo ammirata in tanti lavori come The Undoing, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e Leonardo ma la lista è lunga. Hanno entrambi così tanti progetti da realizzare. Pietro ha appena pubblicato il romanzo Gli arborei e lei ha appena inciso una canzone con Elisa: Litoranea.