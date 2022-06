E’ dolcissima la dedica di Serena Bortone ad Alberto Matano per le nozze con Riccardo

E’ rientrata in Italia perchè proprio il matrimonio del suo amico Alberto Matano non poteva perderselo. Parliamo di Serena Bortone che, dopo un viaggio per ricaricare le batterie in Spagna, è rientrata in Italia per le nozze del conduttore de La vita in diretta, celebrate ieri a Labico. La conduttrice di Oggi è un altro giorno, è molto amica di Alberto Matano ed era tra gli invitati al suo matrimonio con Riccardo. Oggi, dalla sua pagina instagram, ha voluto postare una bellissima dedica per i neo sposi, dopo aver mostrato alcuni momenti della festa, a chi la segue con affetto su Instagram. Una grande gioia, una grande felicità, una festa per gli sposi ma anche per tutti gli amici della coppia.

Le dolci parole di Serena Bortone per Alberto Matano nel giorno delle nozze

Sul suo profilo instagram, Serena ha scritto: “Ieri sera sono stata al matrimonio di due persone alle quali voglio molto bene. Due persone brillanti, tenere, volitive, perbene. Belle. È stata una cerimonia perfetta: emozionante, allegra, riempita dalla gioia della condivisione. L’amore genera amore.” E ancora:

“La creazione di una famiglia è un passo di fiducia verso l’altro e verso la vita. Il coraggio di essere autentici insieme a chi amiamo, di realizzare la propria complessità con un impegno di dedizione reciproco.“

E poi ha concluso: “E dalla loro felicità e dall’energia (tanta) che li ha accompagnati ieri sera voglio trasmettervi la forza dell’amore. E augurare ad ognuno di voi di incontrarlo, l’amore e soprattutto di viverlo, fino in fondo. Viva gli sposi.” Tra gli altri invitati, oltre a Mara Venier che ha officiato la cerimonia, anche Andrea Delogu, Francesca Fialdini, per restare in casa Rai e Francesca Fagnani volto di Belve di Rai 2. E poi l’attore Claudio Santamaria che si è esibito cantando e non solo, anche Raoul Bova e la sua compagna Rocio Morales Munoz.