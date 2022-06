Tutte le emozioni di Mara Venier al matrimonio di Alberto Matano e Riccardo: “Mi si è strozzata la voce”

Racconta a poche ore di distanza da un giorno davvero speciale, tutte le emozioni che ha provato Mara Venier, lo fa raccontando alla giornalista del Corriere della sera Maria Volpe di queste nozze. E’ ancora emozionata Mara Venier dopo l’unione civile tra Alberto Matano e Riccardo e non può che esserlo, visto che ha anche avuto un ruolo più che speciale, essendo stata l’officiante di questa celebrazione.

Nell’intervista al Corriere racconta anche di un momento in particolare, uno dei più emozionati: “Quando ho detto la fatidica frase: “Vuoi tu Alberto Matano prendere come tuo …..” mi si è strozzata la voce, non riuscivo più ad andare avanti. L’idea di essere lì a sposare i miei due amici era troppo commovente. Poi lentamente ce l’ho fatta e sono riuscita ad andare avanti.” E poi svela anche il momento in cui Alberto era più commosso: “Quando è arrivato con Riccardo e i suoi amati nipoti. Io ero lì che lo aspettavo con la fascia che mi aveva dato il sindaco.”

Mara Venier madrina dell’amore tra Alberto e Riccardo

Lo aveva raccontato pochi giorni fa Alberto Matano, sempre in una intervista al Corriere della sera. Il conduttore de La vita in diretta aveva rivelato che era stata Mara Venier a lanciare l’idea di queste nozze. Anche per questo Mara è ancor più felice di vederli insieme. E spiega: “Sì è stato davvero un matrimonio d’amore puro, circondato da tanta amicizia. Io non ho dormito tre notti, mi sono letta e studiata i grandi poeti, tra cui Alda Merini. ” Poi però non è andata nel migliore dei modi: “Mi ero preparata tanti discorsi belli, ma non ho detto nulla di tutto quel che mi ero studiata. Ho preferito raccontare a tutti”perchè siamo qua”.” La conduttrice ricorda che Alberto era un po’ più insicuro rispetto a questa scelta ma che alla fine anche lui ha capito che era arrivato il momento, dopo 15 anni d’amore, di formare questa famiglia. E l’11 giugno, tutto è successo.