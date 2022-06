L’emozionante proposta di matrimonio di Davide Silvestri alla sua fidanzata e la data delle nozze

Nella casa del Grande Fratello Vip Daniele Silvestri ha detto per la prima volta “Ti amo” alla sua compagna, sognando di sposarla e quel giorno sta arrivando ma prima c’è stata la proposta di matrimonio alla sua Alessia. Daniele Silvestri e Alessia Costantino si sposeranno il 3 luglio. Sul profilo social dell’attore il video con la futura moglie in lacrime ancora prima del sì. Sono una coppia bellissima, l’hanno dimostrato anche durante il GF Vip, dolcissimi e così innamorati ma il 41enne milanese sembrava anche spaventato da un passo così importante. Invece, sono pronti per diventare marito e moglie e ovviamente la rivista Chi non poteva perdere la romantica occasione e il racconto di un sogno che sta per diventare realtà.

La romanica proposta di matrimonio di Davide Silvestri alla sua fidanzata

Tutto è avvenuto a Bellusco sui gradini della chiesa di Santa Maria Maddalena, e già questo rende la proposta davvero unica. Quello è il luogo da sempre caro a Davide Silvestri ma quel giorno convivere Alessia ad andare con lui è stato un po’ complicato. L’attore le ha mostrato la benda e Alessia è andata in paranoia, poi l’ha convinta a salire sul furgoncino perché doveva consegnare la birra per poi togliere la benda solo a destinazione.

E’ da anni che Silvestri pensava a quella scena, anche se il coraggio di sposarsi non era ancora arrivato. “Il primo incontro è stato con suo padre Mauro, poi abbiamo percorso insieme la scalinata della chiesa e, quando ci siamo guardati, eravamo entrambi disorientati” è il racconto dello sposo.

“Bellissimo! Ragazzi, se avete accanto l’amore della vostra vita, sposatevi. Non fate passare il tempo, perché poi è perso e non torna indietro” e lui lo sa bene. L’anello è un bellissimo solitario bianco ma la sposa si è sciolta in lacrime ben prima di vedere il dono. Ha visto cosa aveva organizzato per lei il suo amore, si è commossa così tanto. Attendiamo il giorno del matrimonio e tutti i dettagli.