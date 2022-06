Serena Rossi è tornata a casa dopo 27 settimane, il suo grazie a Davide

27 settimane lontana da casa e da suo figlio Diego, Serena Rossi fa un lavoro che la rende felice ma non è semplice quando si è mamma e si ha una famiglia. Per Serena Rossi è proprio la famiglia la salvezza perché mentre lei era sul set di Mina Settembre 2 ancora una volta il suo compagno, Davide Devenuto, si è occupato del piccolino, della vita familiare. L’attrice al Corriere della Sera racconta come hanno fatto tutti e tre a ritrovarsi felici ogni volta che stavano insieme, ogni volta che lei tornava a casa anche solo per poche ore. Mina Settembre è il suo ennesimo successo, stanno andando in onda le repliche della prima stagione e il pubblico non vede l’ora di vedere il seguito. Dietro tanti mesi di lavoro ci sono tanti sacrifici, come in ogni lavoro, ma Serena Rossi racconta il suo. Serena è riuscita a spiccare il volo dalla fiction su Mia Martini in poi, ha dimostrato ogni volta il suo talento. Adesso è tornata a casa e suo figlio Diego non fa che ripetere a tutti che la mamma non parte più.

Serena Rossi a casa con Davide Devenuto e il loro piccolo Diego

“Diego e il papà sono rimasti a Roma e hanno portato avanti meravigliosamente scuola e quotidianità, sono molto affiatati. Diego è rimasto sereno, è stato più difficile per me fare su giù nel weekend, ma non solo”. La Rossi racconta le sue corse su e giù tra Roma e Napoli. “Sull set, mi dicevano: oggi finiamo alle 17, domani attacchi alle 11. E io: allora vado a cena a Roma. Viaggiavo verso casa, distrutta, pensavo: non avrò la forza di fare niente. Poi, aprivo la porta e urlavo: sono tornata, evviva”.

Un’energia che le arrivava dall’amore per i suoi uomini ma sa che lei e Davide hanno fatto un buon lavoro con il piccolo Diego. “La cosa importante per stare via tanto è che abbiamo insegnato a Diego a tirare fuori le emozioni senza sentirsi ridicolizzato. Questo lo porta a essere sereno anche nel comunicare le sue tristezze. Ha avuto momenti in cui ha detto: mi spiace che parti, sono veramente triste”.