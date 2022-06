Silvio Berlusconi, una bellissima giornata in famiglia per presentare il nipotino

E’ una rara foto di famiglia che Silvio Berlusconi pubblica sul suo profilo social, è il selfie scattato dalla nuora, da Federica Fumagalli, la moglie di Luigi Berlusconi. L’ex presidente del Consiglio presenta il suo nipotino, il più piccolo della famiglia, ma non è solo la sua presenza in primo piano tra le braccia della mamma a richiamare l’attenzione. Tra famiglia e politica gli impegni sono sempre tanti ma accanto al leader di Forza Italia c’è sempre la sua giovane compagna, Marta Fascina. L’abbiamo vista a Portofino in occasione della sorpresa per il compleanno di Pier Silvio Berlusconi, adesso anche con i più giovani della famiglia. E’ la prima compagna di Berlusconi che sembra sia molto apprezzata dalla famiglia, e sembra anche che lei faccia il possibile per essere amata.

Silvio Berluscono felice con il suo nipotino, il figlio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli

“Una bellissima giornata in famiglia, col mio bellissimo nipotino Emanuele Silvio. Tra poco si torna a Milano: abbiamo ancora i ballottaggi da vincere!” scrive il politico che ha da sempre a cuore tutta la sua famiglia, i figli, i nipoti.

E’ la prima volta che il piccolino di casa appare sui social, anche se ha gli occhiali da sole che gli coprono parte del visino. Una foto dolcissima ma Silvio Berlusconi non distoglie l’attenzione dal suo obiettivo principale, quello di vincere i ballottaggi.

Presto Luigi e Federica daranno un altro nipotino a nonno Silvio; sono già in attesa del secondo figlio. La bella notizia è arrivata durante il battesimo di Emanuele Silvio, un annuncio che ha portato altra gioia nella famiglia. Arriverà quindi il 15esimo nipote, a settembre ci sarà ancora altro da festeggiare. La cerimonia per il piccolo è stata anche l’occasione per le presentazioni tra l’ex moglie, Veronica Lario, e l’attuale compagna di Berlusconi.