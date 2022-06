Da un amore all’altro per Antonino Spinalbese: adesso c’è Giulia?

Dopo la fine della storia d’amore con Belen per Antonino Spinalbese sembrava esistesse solo sua figlia Luna e che difficilmente lui avrebbe trovato una nuova compagna. Le cose cambiano velocemente perché il gossip suppone che Antonino Spinalbese non solo non frequenti più la modella Helena Prestes ma che nel suo cuore adesso ci sia Giulia. Come sempre l’ex di Belen Rodriguez non ne parla ma ogni tanto mostra qualche foto di una lei senza volto. Ogni volta il gossip riesce a capire di chi si tratta e in base agli indizi dei due protagonisti sembra che Antonino stia già frequentando un’altra donna, Giulia Tordini. Lei è creatrice del brand di gioielli Leda Madera, sorella di Giorgia Tordini che è titolare del marchio The Attico. Tante informazioni ma nessuna conferma da parte di Spinalbese e la Tordini ma le foto social sembrano confermare tutto.

Flirt tra Antonino Spinalbese e Giulia Tordini?

Una collana che indossa lei, una schiena con tatuaggi riconducibili a lui e per molti sembra che non ci siano dubbi. Antonino Spinalbese si diverte poi a postare tra le storie di Instagram un braccio di donna che indossa un gioiello Leda Madera, lo stesso che la Tordini indossa in un’altra foto.

Whoopsee è sulle loro tracce, va a caccia di altri indizi e scrive: “Antonino e Giulia si sarebbero goduti alcuni giorni di vacanza tra Forte dei Marmi, Livorno e Portovenere. I segnali nell’ultimo periodo non sono di certo mancati sui social ma gli scatti pubblicati da entrambi in questi ultimi giorni non sembrano lasciare ormai spazio ai dubbi”. L’estate porta sempre nuovi amori. Spinalbese ci ha messo molti mesi prima di rispondere alle domande del gossip sulla fine della storia con Belen. Sono in continuo contatto solo per la figlia, non c’è alcun rapporto tra loro ma lui si augura che con Stefano questa volta duri per sempre.