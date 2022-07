Paola Perego pubblica le foto più emozionanti del matrimonio della figlia

E’ la rivista Gente a pubblicare le foto del matrimonio di Giulia Carnevale, la figlia di Paola Perego e Andrea Carnevale. Tante le emozioni provate il giorno delle nozze ed è Paola Perego a condividere alcuni scatti delle nozze di sua figlia. La conduttrice racconta della gioia vissuta per il sì con la famiglia al gran completo. Giulia Carnevale e Filippo GIovannelli si sono sposati una settimana fa, venerdì 24 giugno 2022. “Come nelle ricette meglio riuscite gli ingredienti erano preziosi, c’erano tutti” scrive il settimanale che racconta di una giornata speciale. Paola Perego è in copertina con la sua bellissima Giulia, con loro ci sono anche i piccoli Pietro, che ha 3 anni, e Giulia che ha solo 5 mesi. Da nonna a madre felice per la Perego era già tutto perfetto ma l’unione in chiesa di sua figlia e suo genero ha reso tutto meraviglioso.

Giulia Carnevale accompagnata all’altare da papà Andrea

Tra Paola e l’ex calciatore il matrimonio e l’amore sono finiti da tanto tempo ma i genitori per i figli ci sono sempre stati ed Andrea era emozionatissimo mentre entrava in chiesa accompagnando la sposa verso l’altare.

Giulia Carnevale ha 30 anni, la stessa età di suo marito e pur essendo ormai una donna, una mamma, ha fatto piangere la conduttrice, ovviamente di gioia. La Perego confida che qundo l’ha vista in abito bianco non ha retto e ha pianto. E’ la luce che ha colto nei suoi occhi che le ha regalato la vera felicità, sa che sua figlia è felice davvero accanto al padre dei suoi figli.

Bellissima Giulia nel suo abito da sposa, così semplice, un abito realizzato falla stilista Chiara Valentini. Bellissima anche Paola Perego nel suo completo lilla.

Dopo la cerimonia a Monte San Biagio in provincia di Latina tutti si sono spostati a Sperlonga per la festa che è durata a lungo. E’ Giulia a confidare che ha scelto di sposarsi nel comune dove è nato suo padre, dove ha trascorso le estati e dove ogni volta che torna si sente pace. Quando lei e Filippo hanno visto lo stabilimento Riva San Rocco con gli ombrelloni in paglia non hanno avuto dubbi, era il loro posto del cuore.