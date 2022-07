Alessia Macari ha festeggiato all’aperto il battesimo della figlia

Alessia Macari è al settimo cielo, dopo i primi momenti difficili con la nascita della figlia è arrivato il momento del battesimo. L’ex Ciociara di Avanti un altro ha battezzato la piccola Nevaeh che ha quasi 6 mesi. Per la bimba una festa all’aperto e un abitino di tulle bianco; una piccola principessa con la sua mamma e il suo papà emozionati. Anche Alessia Macari ha scelto il bianco per il battesimo della prima figlia, ovviamente un abito aderente, con una generosa scollatura e arricchito da catene dorate e scarpe rosse. E’ in gran forma la showgirl dopo la sua prima gravidanza, felice ha mostrato tra le storie di Instagram la festa in famiglia.

Alessia Macari e Oliver Kragl emozionati per il battesimo della figlia

Fiori, bomboniere, palloncini, tutto rosa, bianco e dorato. La torta è enorme, più piani con il nome della festeggiata ben in vista. Baci e tenerezze tra Alessia e suo marito che hanno voluto per il battesimo della figlia le persone a loro più care, amici e parenti. Una festa che andata avanti fino a sera con la Macari che non ha perso l’occasione per cantare e ringraziare tutti i presenti con parole dolcissime. Dopo le tantissime foto la showgirl ha preferito cambiare abito, ha scelto di stare più comoda puntando su un abito meno appariscente, un vestito a fantasia sempre con il fondo bianco che le ha permesso di lasciarsi andare un po’ di più al divertimento, soprattutto al karaoke passando dalle canzoni di Marcella Bella a quelle dance più scatenate. Anche la piccola Nevaeh ha avuto il suo cambio d’abito, un vestitino più fresco e colorato, ben più adatto per riposare e per ricevere le attenzioni di tutti.

Una festa piena di gioia per tutti, un battesimo organizzato all’aperto in una giornata caldissima. Oggi ci sono tutti i regali da ammirare ancora tante persone da ringraziare.