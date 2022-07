Benedetta Parodi e Fabio Caressa innamorati a 23 anni dal sì festeggiano l’anniversario

Sono sposati da 23 anni, Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno appena festeggiato il loro anniversario di matrimonio, sempre felici e così tanto innamorati. Hanno la risata facile e continuano a guardarsi come due ragazzini pazzi l’uno dell’altra. Non è tutto così semplice e tra le risate Benedetta Parodi mentre mostra le foto della festa e di questi giorni di vacanza commenta: “23 anni insieme… quanto amore, quanta pazienza!”. Ed è la pazienza uno degli ingredienti indispensabili per restare insieme in ogni circostanza e per sempre. Caterina Balivo è tra le prima a commentare, fa gli auguri di buon anniversario a Benedetta Parodi e Fabio Caressa e sa bene che è davvero la pazienza che non deve mancare. “Auguri Bene! Siete una coppia bellissima” ed è Cristina Parodi a inviare gli auguri alla sorella.

Benedetta Parodi senza filtri sui social

Il bacio in barca, gli abbracci, le coccole, la voglia di ricevere gli auguri di buon anniversario da tutti perché è sempre un giorno speciale. Per festeggiare è Benedetta come sempre a cucinare, ieri sera una cenetta con gli amici nella casa in Sardegna, poi il dolce goloso e tanti baci, tutto con molta semplicità, quella del loro amore.

Il brindisi di coppia sulla spiaggia e ancora tenerezze tra Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Questa volta è lui che la prende un po’ in giro, le chiede che filtro ha messo al cellulare per il video ma non c’è alcun filtro. Benedetta fa un primo piano delle sue rughe e per l’ennesima volta non nasconde nulla perché è felice, perché a breve festeggerà i 50 anni ed è soddisfatta di tutto. Per i 20 anni di anniversario hanno rinnovato le promesse con una cerimonia alla Maldive. Tra due anni per i 25 anni chissà cosa organizzeranno. Per il momento sono 23 e la felicità è quella di sempre.