Alberto Matano e Riccardo Mannino in luna di miele a Pantelleria

Per la luna di miele Alberto Matano e Riccardo Mannino hanno scelto Pantelleria, hanno scelto la natura, il mare, il relax. Il matrimonio organizzato in poco tempo dopo tanti anni di convivenza, con la certezza che è la storia d’amore della vita. Le emozioni nel giorno di sì sono state tantissime, Alberto Matano e Riccardo Mannino hanno anche confidato una piccola crisi prima del sì perché uno era pronto, l’altro meno, aveva bisogno di più tempo. Dopo 15 anni il loro amore non conosce ostacoli e la rivista Chi pubblica le foto della prima vacanza dopo l’unione. Il conduttore de La vita in diretta e l’avvocato cassazionista si dividono tra gite in barca, bagni, escursioni e selfie, un relax perfetto senza badare se in giro ci sono i paparazzi, non importa a nessuno.

Alberto Matano e Riccardo Mannino ospite nel resort di un amico

E’ sempre il settimanale di Alfonso Signorini a svelare un po’ di dettagli della luna di miele di Matano e racconta che per una settimana di totale relax sono sati ospiti nel resort di un amico a Pantelleria.

Come si nota dalle foto in costume entrambi tengono molto alla forma fisica, sono attenti ma per la luna di miele in Sicilia è impossibile non lasciarsi andare alle golosità. Tantissime le foto pubblicate da Chi, dai tuffi nell’acqua cristallina alla tintarella sotto il sole. Noleggiano una barca ed esplorano altri angoli di paradiso.

Ricordando come si sono conosciuti è stato Alberto Matano a raccontare che vide Riccardo una sera in un ristorante. Il solito amico in comune ha fatto il resto, le presentazioni e poi dopo vari incontri casuali è stato il conduttore a fare il primo passo. Entrambi erano impegnati in quel periodo ma un anno dopo erano loro due la coppia. Dopo 15 anni sono l’immagine dell’amore.