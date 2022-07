Antonella Clerici e Vittorio Garrone in vacanza: “Io, te e la luce”

Antonella Clerici e Vittorio Garrone in vacanza hanno scelto ancora una volta il loro posto del cuore e il romanticismo

Tramonti romanticissimi, passeggiate sulla spiaggia con gli amatissimi cani, Antonella Clerici e Vittorio Garrone stanno trascorrendo la tanto desiderata vacanza in Normandia. E’ uno dei posti del cuore della coppia, luoghi perfetti per la conduttrice che non sopporta il caldo. Entusiasta della pioggia nei giorni scorsi Antonella Clerici ha pubblicato un simpatico video in cui urlava semplicemente per il freddo così piacevole. Tra le storie di Instagram non fa mancare qualche angolo di cielo o di verde della incantevole Normandia ma anche una dedica al suo compagno. Un delizioso fritto di pesce e patatine, tipico piatto di quella zona; i cavalli, vera passione di Vittorio Garrone adesso anche di sua figlia Maelle, poi poche lettere per dichiarare ancora una volta tutto il suo amore.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone a Honfleur

Honfleur è un vero gioiello, è una della città in cui è indispensabile perdersi se si va in Normandia. Antonella Clerici e Vittorio Garrone ci tornano ogni volta per una passeggiata, una cena, per visitare i musei, per ammirare le stradine alla scoperta di monumenti o lasciarsi incantare da una gita in battello o semplicemente sognare.

“Io e te e la luce” poche parole ma bastano ad Antonella Clerici per dichiarare tutto il suo amore all’uomo che le ha cambiato la vita, al suo compagno. Le loro foto sono sempre molto simili, anche l’imprenditore posta la sua dedica, sceglie un’altra foto, sempre abbracciato ad Antonella, sempre sorridenti. Due cuori rossi e ogni parola diventa superflua. Dopo due anni di pandemia sono tornati i viaggi e per la coppia non poteva mancare il Nord della Francia, ancora natura, ancora semplicità e relax, voglia di vivere tutto senza più fretta.

Il gossip continua a chiedere alla conduttrice se la data del matrimonio è vicina ma lei ha già risposto tante volte. Non c’è nessun matrimonio in vista ma chissà, forse un giorno, tra tanti anni, potrebbe accadere.