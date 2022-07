La simpatia di Flora Canto alla vigilia del matrimonio con Enrico Brignano

Flora Canto si prepara per il matrimonio, domani sposa Enrico Brignano

Il gran giorno è quasi arrivato per Flora Canto ed Enrico Brignano, la data del matrimonio è domani 30 luglio 2022 e da qualche giorno la sposa sta mostrando come si sta preparando al suo sì. Emozionata, bellissima, simpatica come sempre, con un’ironia che è rara e con la voglia di mostrare i veri preparativi. Giornata di massaggi e di idratazione corpo e viso, i segreti per apparire ancora più belle il giorno del matrimonio sono tantissimi, ma con Flora Canto non ci sono molti misteri. Pochi giorni fa ha cambiato colore ai capelli, un colore più chiaro, che le illumina il viso, perfetto tra abbronzatura e abito bianco. Poi prova trucco, prova capelli e infine, tutto il relax e la cura del corpo del viso per essere perfetta.

Flora Canto mostra i preparativi per il matrimonio

Preparativi da sposa, non quelli di cui si deve occupare la wedding planner. Flora Canto in questi giorni ha organizzato tutto per prendersi cura di se stessa, come fa ogni sposa, solo che lei lo mostra e con gran simpatia. La foto dice tutto e lei scrive: “Dunque dunque..il velo c è , il bianco pure, direi che sono pronta no. Quando si dice la bellezza di una sposa”. C’è solo da ridere con la Canto ma domani ci sarà spazio per tante emozioni.

Tosca D’Aquino ha già preparato i fazzoletti, lei è una delle sue testimoni di nozze con altre due amiche ex compagne di scuola. Intervistata a Estate in diretta anche la wedding planner scelta da Flora ed Enrico ha raccontato che alle loro nozze non ci sarà la confettata ma solo la semplice bomboniera, che la carta scelta per gli inviti è la carta Amalfi, che anche tutto il resto è made in Italy, che le tonalità dei fiori sono eleganti e che anche lo sposo ha contribuito molto alle scelte, ai preparativi. Attendiamo il gran giorno, domani!