Alberto Matano a due mesi dal matrimonio: “E’ cambiato tutto”

Alberto Matano confida come è cambiata la vita con Riccardo dopo il matrimonio

A meno di due mesi dal matrimonio Alberto Matano racconta com’è oggi la sua vita di coppia, cosa è cambiato, la felicità e l’affetto della gente. Dopo le nozze con Riccardo Mannino il conduttore racconta a Repubblica che è l’uomo più felice perché accanto e alla luce del sole ha il compagno della sua vita. “Sul piano intimo è cambiato tutto” ed è una frase di Matano che fa dubitare ma solo per un attimo perché poi racconta cosa intende dire, spiega che adesso è come se la casa fosse completata con tetto e pareti dipinte. C’è una sensazione di magica felicità, Alberto Matano usa proprio queste parole per descrivere le sue emozioni, quelle di Riccardo dopo il sì.

Tra Alberto Matano e Riccardo Mannino un ulteriore patto di fiducia

“Penso che un ulteriore patto di fiducia si sia rinsaldato: non ci sono più non detti, è tutto alla luce del sole” e per questo devono molto a Mara Venier. Ci avevano pensato già più volte alle nozze ma mancava quell’ultimo passo che è arrivata grazie alla conduttrice di Domenica In.

“Ci abbiamo pensato tante volte: “Lo faremo”. Mancava quel centimetro finale che è arrivato grazie a lei. Eravamo quasi alla meta, Mara lo sapeva e siccome ci vuole bene ha colto il momento in quella famosa cena: “Quando vi decidete?”.

L’hanno fatto e sono felici entrambi ma la parte più difficile è toccata a Mannino: “Il cambiamento vero in effetti è stato per lui, con i fotografi che ci seguivano, ma è una persona risolta, un uomo solido, vive tutto con naturalezza, è ironico”.

Non solo l’amore e la felicità per la coppia ma anche un esempio importante per molti ragazzi: “Mi hanno scritto, vittime di bullismo, adolescenti derisi per l’aspetto fisico o l’orientamento. Condividere ha avuto un peso”.