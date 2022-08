Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis beccati in spiaggia, non c’è nessuna crisi di coppia

Foto rare quelle di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in spiaggia. Sono a Formentera, per niente in crisi

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis stanno trascorrendo anche questa estate a Formentera e questa volta i paparazzi sono riusciti a beccarli insieme in spiaggia. Raro vederli Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in scatti rubati alla loro quotidianità, in genere è lei a mostrare qualcosina sui social ma raramente con suo marito. Gelosi e custodi della loro vita privata finiscono però sul settimanale Vero. Sono foto che faranno molto piacere ai fan di entrambi che ogni tanto si ritrovano ad essere preoccupati perché salta fuori che si sono separati. In spiaggia Bonolis e la Bruganelli sono una coppia come tante, attenti l’uno all’altra. Sonia anche attenta a non mostrare troppo ai paparazzi visto che tranquilla stava prendendo il sole cercando di evitare più segni possibili sul corpo.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli scacciano via i pettegolezzi

Ogni tanto la Bruganelli si diverte a far pensare agli altri che ci sia qualche problemino di coppia ma ai più attenti mostra sulle stories che con il conduttore procede tutto come sempre. Sono mesi che i rumors sulla crisi girano da una rivista all’altra ed è soprattutto dopo le parole dell’opinionista del GF Vip che tutti si sono scatenati e sul loro conto si è detto che erano alla fine. Lei aveva semplicemente confermato la presenza per il secondo anno consecutivo al Grande Fratello Vip, scelta che pensa l’aiuterà in questo momento delicato della sua vita. Non ha mai detto che aveva problemi col marito ma il gossip ci ha messo un attimo.

Ed eccoli a Formentera, complici come qualsiasi altra coppia. Foto che fanno dimenticare i pettegolezzi su Paolo e Sonia. Lui la coccola, le massaggia le spalle. Lei lo abbraccia in acqua. Di certo non sono una coppia in crisi ma forse solo un po’ fuori forma entrambi ma questo è davvero solo un dettaglio che il gossip nota non potendo parlare di altri argomenti.