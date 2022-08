Carlos e Fabrizio Corona si trasferiranno a Los Angeles, per Nina Moric un momento davvero difficile

Un nuovo progetto e una nuova vita per Fabrizio Corona e suo figlio Carlos. Per Nina Moric è un momento durissimo

Carlos ha appena festeggiato il suo compleanno e con suo padre Fabrizio Corona confida alla rivista Chi che hanno un progetto, quello di trasferirsi a Los Angeles. Una nuova vita per padre e figlio e con loro ci sarà anche Sara Barbieri, la promessa sposa. Non andrà invece a Los Angeles Nina Moric ma mentre i Corona raccontano della nuova vita che li attende Fabrizio spiega in che rapporti sono suo figlio e la sua ex moglie. Carlos ha 20 anni, alla festa di compleanno non c’era Nina ma questo non significa che non ci sia amore tra loro, ne parla Fabrizio, ammette che c’è qualcosa da sistemare a che l’amore tra madre e figlio non manca nonostante il periodo difficile per la Moric.

Carlos e Nina Moric si vedranno a Milano

Madre e figlio sono molto legati, Carlos rivedrà Nina appena tornerà a Milano, hanno bisogno di trovare armonia, è una cosa su cui devono e vogliono lavorare. E’ poi Fabrizio Corona a dire la verità: “Carlos è molto bravo e molto paziente con sua madre che è in un momento difficile, davvero difficile, ma è sempre la sua mamma. Lei, è naturale, gli vuole bene. E Carlos cerca sempre di farla sentire, se non bene, meglio. Lui la ama follemente, non ha rancori, è un ragazzo forte e maturo”.

Del progetto a Los Angeles ne parlano entrambi. Corona sa bene che per la serenità di suo figlio è importante che lui per primo chiuda con le vicende personali del passato che non l’hanno reso libero e in pace. “Abbiamo questo progetto che è finire questa pena, un anno e mezzo, e trasferirci a Los Angeles – commenta Carlos – Nei prossimi dieci anni vorrei trovare una compagna, costruirmi una famiglia”. Il figlio di Fabrizio e Nina ha le idee ben chiare ma il padre osserva che per lui la vita è semplice perché gli risolve sempre tutti i problemi.