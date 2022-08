Francesca Ferragni in vacanza in montagna dove tutto è perfetto con il piccolo Edoardo

Francesca Ferragni mostra i due luoghi scelti per la vacanza in montagna con Riccardo e il piccolo Edoardo

Con questo caldo chi ha i figli molto piccoli ha scelto più che mai la montagna e Francesca Ferragni ha scelto le Dolomiti. Un vero spettacolo tutto ciò che circonda Francesca Ferragni, Riccardo Nicoletti e il loro piccolo Edoardo. Il loro primo figlio è nato lo scorso giugno, si gode le coccole continue della mamma e del papà ma per lui non cambia molto se le tante passeggiate all’aria aperta sono in luogo semplice o nella località scelta dalla mamma. E’ la prima vacanza da mamma e forse l’ultima da single per la sorella di Chiara Ferragni, le nozze con Riccardo sono molto vicine, la proposta dolcissima è arrivata quando lei era in dolce attesa e come sempre davanti a un bel po’ di persone.

Francesca Ferragni arriva in un altro hotel spettacolare

Prima alcuni giorni al Sonnwieves Dolomites dove ovviamente la famiglia è stata coccolata in ogni modo possibile ma oggi Francesca Ferragni e i suoi due uomini sono arrivati in Alta Badia all’hotel Cristallo e l’accoglienza è stata davvero straordinaria. Sempre più innamorata di tutto è la dolce mammina a mostrare che nella loro camera ci sono palloncini e foto della sua famiglia, del piccolo Edo, di lei con Riccardo. L’immancabile strudel e le bollicine per accoglierli con immensa dolcezza. La piscina, le passeggiate, il cane che è sempre con loro, tutto è perfetto, il relax è totale.

Lei e Riccardo continuano a mostrare il loro bellissimo bambino. Si sono rifugiati in luoghi magici lontani da tutto e tutti alla ricerca del riposo, alla ricerca della tranquillità ma anche di temperature ben più fresche. Per il momento niente vacanze con tutta la famiglia Ferragni, ognuno le vive in modo diverso ma di certo presto ci sarà una nuova occasione per condividere la stella villa, la stessa piscina, la stessa tavola con allestimenti ogni volta di grande ispirazione.