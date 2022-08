Matrimonio bis per Jennifer Lopez e Ben Affleck: i dettagli dalla cerimonia al barbecue

Dopo le nozze a Las Vegas il vero matrimonio di Jennifer Lopez e Ben Affleck

Un mese fa le nozze di Jennifer Lopez e Ben Affleck ma per la coppia arriva il matrimonio bis. Dopo il sì a Las Vegas per non attendere ancora, adesso arriva la cerimonia non segreta. Ben Affleck e Jlo si risposano e questa volta ci saranno tre giorni di festa. E’ quasi tutto pronto e il secondo matrimonio ci sarà il prossimo fine settimana, con una festa vera e che festa! Non pensate a nulla di esagerato ma di certo la coppia ha pensato a qualcosa di molto originale. Da quando sono tornati insieme sono diventati i protagonisti di una favola e desiderano la loro festa di matrimonio da sogno, che durerà tre giorni, che si svolgerà nella tenuta di Affleck, in Georgia. Lui desidera che l’attenzione di tutti sia rivolta a lei, l’amore della sua vita: Jennifer Lopez.

Ben Affleck e Jennifer Lopez si risposano

“Ben vuole che tutta l’attenzione sia concentrata su Jlo per il loro grande giorno” riporta Page Six, mentre TMZ rivela i dettagli delle nozze. Tre giorni di festa ma niente di così esagerato ma tutto avrà inizio dal venerdì con una cena di prova, così viene definita ma in realtà è così che hanno già festeggiato varie influencer pe il loro sì. La cerimonia vera invece ci sarà sabato per poi concludersi la domenica con un barbecue, un picnic.

Ben e Jlo hanno voglia di festeggiare ma dietro all’organizzazione delle nozze dovrebbe esserci Colin Cowie, wedding planner delle star, che ha già gestito feste ed eventi per artisti come Michael Jordan, Oprah Winfrey e ha già lavorato per la Lopez. La sposa dovrebbe indossare un abito Ralph Lauren ma non si sa altro. Nella lista degli invitati dicono ci siano anche Matt Damon, Jimmy Kimmel, Casey Affleck e Drea de Matteo.

La location scelta per le nozze bis di Jlo e Ben Affleck è una proprietà che Ben ha acquistato nel 2003 mentre frequentava Jennifer e che ha pagato circa 7 milioni di dollari. L’ha messa in vendita nel 2019 per 8 milioni, la villa non ha però trovato acquirenti, quindi l’attore l’ha ritirata dal mercato, anche questo appare come un dettaglio molto romantico.