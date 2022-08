Alena Seredova sorpresa dalla proposta di matrimonio di Alessandro: “Non me lo aspettavo”

Alena Seredova non si aspettava la proposta di matrimonio di Alessandra Nasi ma adesso sogna le nozze più belle

E’ sui social che Alena Seredova con dolcezza e semplicità disarmanti ha annunciato che ha detto sì ad Alessandro Nasi, che ha accettato la sua proposta di matrimonio. Alena Seredova si sposa ma non se l’aspettava, la dolce proposta l’ha colta di sorpresa, questo dice molto del loro amore, del loro rapporto. Sorpresa sì ma capace di rispondere subito che non vede l’ora di diventare sua moglie, la moglie di Alessandro Nasi, il compagno che è stato capace di attenderla, di rispettare i suoi tempi, di aiutarla a fidarsi di nuovo di un amore. La delusione per come è finita con Gigi Buffon è stata enorme, lei ha saputo reagire dal primo istante per amore dei due figli ma anche pronta a non volere più un’altra storia. La modella ceca e il vicepresidente di Exor invece stanno per sposarsi, insieme sono meravigliosi.

La felicità è la seconda opportunità di Alena Seredova

E’ Nasi che l’ha resa davvero felice, perché fino a quando non si incontra l’amore vero è difficile immaginarlo. Dopo sette anni insieme e la nascita della piccola Charlotte Vivienne lui le ha chiesto di sposarlo, di giurare quel “per sempre” che arriverà nel 2023.

Alena non ha ancora avuto tempo e modo di pensare come sarà il suo secondo matrimonio. Adesso si sta godendo le vacanze estive con la sua famiglia. Di certo è che si sposeranno il prossimo anno ma forse non c’è ancora una data certa. La Seredova non sa cosa indosserà, non sa dove si svolgerà la cerimonia, il ricevimento, ma al settimanale Chi confessa: “Sicuramente non me lo aspettavo e adesso sono troppo contenta perché penso che Alessandro meriti di vivere tutto come ha sempre sognato e io mi sento così tanto gratificata da lui ogni giorno che il matrimonio è una ciliegina sulla torta dopo la nostra Vivienne. Non vedo l’ora”. Non se lo aspettava ed è per questo che è stato un momento così speciale, un’emozione a cui non era preparata e che il suo Alessandro le ha fatto vivere fino in fondo.