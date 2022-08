Elodie e Andrea Iannone, arrivano i baci e non mancano le battutine

Elodie e Andrea Iannone sono a Porto Cervo, ci sono novità, ci sono i baci e il gossip esplode

Torna di nuovo il gossip sulla presunta coppia formata da Elodie e Andrea Iannone. Sono ancora in Sardegna e con loro ci sono anche altri amici, tra questi Diletta Leotta forse con il suo nuovo fidanzato. Gli altri sono tutti amici? Se iniziano ad arrivare più segnalazioni da parte di chi li vede per caso in strada o in un locale allora ci sarà pur qualcosa di vero in questo presunto nuovo amore. Andrea Iannone ed Elodie sono la nuova coppia dell’estate 2022? E’ Deianira Marzano a riportare le segnalazioni dei suoi follower, e sono numerose. C’è anche chi ha visto Elodie e Iannone baciarsi più volte mentre erano al Sanctuary. Arrivano anche le foto ma per il momento non c’è l’indizio principale ma è vero che la cantante e il motociclista sono sempre insieme.



Elodie fidanzata con Andrea Iannone?

Sono tutti a Porto Cervo, le vacanze continuano e chi ha beccato il gruppo assicura che tra Iannone ed Elodie c’è qualcosa. Erano già stati avvistati in Puglia ma in quella occasione il gossip è sfumato, non una foto compromettente e in più erano in gruppo e riuniti anche per il compleanno di un amico in comune.

Non è più un caso se sono ancora insieme ma magari sarà solo una bella amicizia. Non mancano però le battutine di chi immagina che Iannone possa far tornare insieme Elodie e Marracash. A chi non lo ricorda diamo un aiutino: Andrea Iannone è stato lasciato da Belen per tornare con Stefano De Martino. Giulia De Lellis lasciò Iannone per tornare con Andrea Damante. Per questo c’è chi pensa possa accadere di nuovo. Magari la cantante potrebbe anche spezzare questa catena. Per il momento sono solo ipotesi, non c’è nessuna conferma di questa nuova storia d’amore che però diventa sempre più interessante e probabile.