Gerard Piqué già in pubblico con la nuova compagna: il bacio che conferma

E' assurdo ma Gerard Piqué è già apparso in pubblico con la nuova fidanzata e con un bacio che fa arrabbiare Shakira

Nemmeno il tempo di risolvere i problemi di ex coppia con Shakira che Gerard Piqué si è già mostrato in pubblico con la nuova fidanzata. Un bel bacio alla sua nuova fiamma e Piqué non ha certo perso tempo. Sono passati pochi mesi dall’annuncio della fine del loro matrimonio ma il calciatore deve avere già dimenticato la madre dei suoi figli. Se poi come dicono lui l’ha tradita ecco che le immagini di Piqué con Clara Chia Marti non possono di certo lasciare indifferente Shakira. La nuova fiamma è giovanissima, è una studentessa di 23 anni e sembra che lavori per lui nel suo ufficio. Dagospia aveva già riportato i pettegolezzi che sembrano adesso confermati dal programma spagnolo Socialité. In queste ore infatti immagini e testimoni raccontano di questo nuovo amore già alla luce del sole.

Gerard Piqué già con una nuova storia importante

Piqué è stato immortalato per la prima volta mentre bacia in pubblico la sua nuova giovane compagna, Clara Chia Marti. Sono stati paparazzati lo scorso venerdì a Baja Cerdana. La coppia era al concerto di Dani Martin. A mostrare il video con la coppia è il programma Socialité. Le effusioni, il bacio, tutto evidente, ma a conferma del rapporto ci sono anche i testimoni. Di Gerard Piqué e la studentessa che lo ha fatto innamorare si parlava già da un po’ e adesso sono usciti allo scoperto, segno che tutto procede a gonfie vele per loro due.

Va meno bene per Shakira che ovviamente non sarà felice per il suo ex. Intanto, nessuno dei protagonisti commenta il gossip che li riguarda. In realtà sembra che anche chi era a conoscenza di questa nuova storia d’amore abbia taciuto. “Hanno taciuto sulla loro relazione, ma tutti quelli che li circondano sanno cosa sta succedendo – riportava Dagospia – Le persone lo hanno aiutato a mantenere la storia d’amore segreta e hanno cancellato gli account sui social media di Clara in modo che le persone non potessero trovare le sue foto. Questo fa pensare che sia piuttosto serio riguardo allo stare con lei”.