C’è mamma Ilary Blasi con Isabel per il suo primo giorno di scuola, Totti non pervenuto

C'è Ilary Blasi insieme alla piccola Isabel nel suo primo giorno di scuola elementare. E Francesco Totti?

Non cambiano le dinamiche in famiglia Blasi, almeno per quello che sta succedendo nelle ultime settimane. Ilary continua a essere molto attiva sui social, postando le foto della sua estate, i momenti con gli amici e quelli in famiglia, come a voler dimostrare di non aver nulla da nascondere. Francesco Totti ha invece preferito il silenzio social ma a parlare per lui ci sono le riviste di cronaca rosa: gli avvistamenti sotto casa di Noemi Bocchi, la richiesta all’avvocatessa Bernardini de Pace di seguire il divorzio. Insomma due mondi opposti. E oggi Ilary Blasi ha scelto di mostrare un altro pezzetto della sua vita e della vita della sua famiglia. Per la piccola Isabel infatti, è un giorno importantissimo. Oggi 31 agosto, primo giorno di scuola, prima elementare. E’ mamma Ilary a postare sui social la foto del primo giorno di scuola della bambina, prima pubblica una foto a casa, nel giardino, foto di rito con lo zainetto. Poi i video mentre accompagna la bambina in questa nuova avventura. E papà Totti? Al momento, non pervenuto. Certo, non ci aspettavamo di vederlo nelle storie di Ilary Blasi ( visto che a quanto pare i rapporti tra i due sono tesissimi ma forse, una foto insieme alla piccola poteva esserci). Non è escluso che arriverà o che magari sarà l’ex capitano della Roma ad andare a prendere Isabel a scuola dopo il suo primo giorno. Purtroppo questa storia è finita nel peggiore dei modi ed è sempre più evidente.

Isabel il primo giorno di scuola elementare è con mamma Ilary

La conduttrice di Canale 5 si mostra serena e sorridente sui social mentre porta a scuola sua figlia Isabel. Zainetto, sorrisi e forse anche un po’ di timore per questo primo giorno di scuola. Isabel con i suoi capelli biondi è bellissima e identica alla mamma. La abbraccia prima di entrare a scuola e conoscere i suoi nuovi compagni. Non sappiamo se in cortile per il primo giorno di scuola ci fosse anche Totti, il calciatore infatti anche oggi ha scelto, almeno per ora, il silenzio social. Nessuna dedicata alla piccola, nessuna immagine. Non pervenuto.