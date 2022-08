Ilary Blasi vuole trasferirsi a Milano? Totti non sarebbe d’accordo ma è ancora legatissimo a lei

Francesco Totti avrebbe fatto delle nuove confidenze sulla fine del matrimonio con Ilary Blasi, la conduttrice invece starebbe pensando di lasciare Roma

Questa storia andrà avanti fino a quando i diretti interessati non racconteranno, la loro versione dei fatti, ormai è sempre più evidente. Perchè ogni giorno, ci sarà qualcuno che farà sapere un qualcosa legato alla fine del matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi, che ci sia della verità o meno. E i giornali continueranno a riportare le indiscrezioni, non avendo il racconto dei diretti interessati, e dovendo dare degli aggiornamenti, a quanto pare, più che necessari, sulla vicenda. L’ultima di giornata riguarda Totti. Un suo amico, avrebbe raccontato ai giornalisti del Corriere della sera quello che sta passando l’ex capitano della Roma in queste settimane di silenzio, in attesa di comprendere quali saranno i prossimi passi verso il divorzio. E ancora una volta è Alex Nuccetelli a raccontare ai media, quello che Totti sta provando in questi giorni in cui il suo nome, è su tutti i siti web e sui giornali.

Totti avrebbe raccontato al suo amico: “Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo vent’anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo.“

Ilary Blasi vuole lasciare Roma per Milano?

Ancora una volta, dalle parole del Nuccetelli, si evincerebbe che sarebbe stata Ilary Blasi a decidere di porre la parola fine al matrimonio ma non a causa del tradimento di Totti ( che forse non ci sarebbe neppure stato, la relazione con Noemi per molti infatti, sarebbe successiva). Nuccetelli lascia intendere, dopo aver parlato con Totti, che Francesco sarebbe stato disposto a fare qualsiasi cosa pur di salvare il matrimonio ( e non è la prima volta che lo ribadisce). “Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato“ avrebbe detto Totti al suo amico parlando di Ilary Blasi.

Ci sarebbe però adesso un grande problema, secondo quanto si legge sul Corriere infatti, la Blasi non si sentirebbe più a suo agio a Roma e sarebbe pronta a lasciare la capitale, alla volta di Milano. Ma questo significherebbe anche spostare, quanto meno, la piccola Isabel ( Chanel e Christian sono grandi) e Totti non gradirebbe affatto questa possibilità. Oggi la bambina ha iniziato a Roma, il suo primo giorno di scuola e insieme a lei c’era mamma Ilary ( Totti non è stato avvistato). Per cui anche queste potrebbero essere solo illazioni. Vedremo.