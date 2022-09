Alena Seredova pronta al matrimonio e spunta l’anello

Questa settimana su Gente un servizio dedicato ad Alena Seredova presto sposa: ecco l'anello

Alena Seredova ha detto si! Di recente l’abbiamo vista partecipare ai matrimoni dei suoi amici e delle sue amiche, ma adesso anche per la bella ex modella è arrivato il momento di organizzare le nozze, perchè Alena ha detto si al suo Alessandro Nasi e nelle ultime foto, pubblicate in esclusiva sulla rivista Gente, spunta anche l’anello che l’imprenditore le ha regalato. Come si può vedere nel servizio dedicato alla coppia, un anello di fidanzamento brilla al dito di Alena Seredova, dopo che la modella ha annunciato sui social il fidanzamento con Alessandro Nasi. Dopo otto anni d’amore e la piccola Vivenne Charlotte nata nel 2020 è finalmente tempo di giurarsi amore eterno!

Il settimanale Gente ha paparazzata Alena Seredova con la famiglia al completo a Mykonos, mentre in spiaggia sfoggia le curve in bikini e il brillocco al dito. E che brillocco, impossibile non notarlo. La Seredova fino a questo momento non ha parlato moltissimo della proposta o di quello che succederà nei prossimi mesi, non ha rivelato nessun dettaglio su questo matrimonio. Chissà magari lo farà nelle prossime settimane magari in tv nel salotto di Verissimo. Pochi giorni fa si era detta sorpresa della proposta ma pronta adesso a organizzare il matrimonio più bello per lei e per Alessandro.

L’anello al dito per Alena Seredova

Spesso, quando si riceve la proposta di nozze, si mostra l’anello che si riceve o si parla della proposta con i follower ma la Seredova, che ama tenere la sua vita privata il più privato possibile, non ha aggiunto molti dettagli. Nessuno aveva visto prima questo anello, non ama di certo ostentare ma ai paparazzi, sempre attentissimi, non è passato inosservato il bel diamante che brilla al dito della Seredova.

Cosa sappiamo di queste nozze? Alena Seredova e Alessandro Nasi si sposeranno nel 2023, ma non hanno ancora ufficializzato una data. Anche la location è ignota, c’è chi pensa che sarà Torino dove vivono, chi suppone che verrà scelta Levanto dove trascorrono le vacanze.