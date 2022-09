Francesco Totti e Ilary Blasi separati in casa prima del divorzio: nuove rivelazioni, retroscena e verità

Ilary Blasi e Francesco Totti separati in casa da prima del divorzio? Nuove indiscrezioni mentre i diretti interessati tacciono ancora

Come continuiamo ormai a ripetere da mesi, solo Ilary Blasi e Francesco Totti conoscono la verità sulla loro separazione e sanno quello che davvero li ha spinti a separarsi, una decisione arrivata dopo 20 anni d’amore. Le versioni, su questo divorzio, sono tante e fino a quando entrambi, non decideranno di raccontare la loro verità, di aneddoti e retroscena, ce ne saranno ogni giorno diversi. Nelle ultime ore, si parla della ricostruzione fatta da Repubblica ( che tra i primi aveva lanciato in primavera la notizia scandalo del divorzio tra Blasi e Totti, smentito poi dalla conduttrice a Verissimo). Repubblica, Corriere, Dagospia, erano stati tra l’altro citati da Ilary, che aveva parlato di un complotto di media ai danni della sua famiglia. Quando poi a luglio, era arrivata la notizia del divorzio, in modo ufficiale, i giornali sono tornati a parlare di quello che avevano raccontato in precedenza, aggiungendo sempre nuovi dettagli.

Totti e Blasi un anno e mezzo da separati in casa?

Secondo quanto si legge su Repubblica, che riprende la storia da dove aveva lasciato a marzo, Ilary e Totti, sarebbero arrivati alla decisione finale dopo quasi un anno e mezzo di tira e molla. Tutto è iniziato, secondo quanto si legge sul giornale romano, prima dell’estate 2021, quando Francesco Totti aveva trovato sul cellulare di sua moglie, dei messaggi che non aveva gradito. Nessuna novità, sono settimane ormai che sentiamo questa ricostruzione e che appare evidente che un fondo di verità ci sia. Anche perchè, pensare che a marzo, i giornali avessero inventato una notizia di sana pianta, senza avere uno straccio di prova, è parecchio difficile; tra l’altro, era stato fatto il nome di Noemi Bocchi, nome che è poi tornato e che fa ancora parte della vita di Totti.

Troverebbero quindi senso tutti i racconti: i compleanni senza dediche sui social, le vacanze separati, le lunghe assenze di Ilary da Roma con frequenti salti a Milano ( dove avrebbe avuto un flirt con un personal trainer). E poi il tentativo di non buttare all’aria 20 anni d’amore. Con Francesco Totti pronto a perdonare, così dicono gli amici, e Ilary Blasi desiderosa di rimettere insieme tutti i pezzi. Fino poi alla scoperta della presenza di Isabel nella casa della Bocchi, goccia che però avrebbe fatto traboccare il vaso. Si dice spesso che la verità sta nel mezzo, in questo caso, la verità possono saperla solo loro.