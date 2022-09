Jovanotti celebra l’anniversario di matrimonio, dedica e foto per la sua Francesca

Jovanotti resta un vero romantico soprattutto nel giorno del suo anniversario di matrimonio con Francesca

Da sempre innamorato follemente della sua Francesca oggi Jovanotti celebra il loro anniversario di matrimonio. Era il 6 settembre del 2008, 14 anni fa ma da ben prima Jovanotti ha dedicato versi e musica a sua moglie. Per il 14esimo anniversario di matrimonio ha scelto un brano che per molti è la colonna sonora del loro amore. “A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più” ed è una dichiarazione d’amore che continua nel tempo. Una storia d’amore che racchiude non solo l’amore per Francesca Valiani ma anche per la loro Teresa. Un matrimonio che non è stato sempre semplice ma oggi si amano più di prima. Lorenzo Cherubini resta romantico, è sua moglie Francesca la donna che ha sempre ispirato i suoi successi. “A te” è forse la canzone d’amore più nota che ha dedicato alla donna della sua vita ma la lista è lunghissima.

Jovanotti pubblica la foto del matrimonio

Più scatti di ieri e di oggi per festeggiare una giornata importante. Jovanotti sul palco del suo Jova Beach Party abbraccia Francesca, poi la foto del matrimonio, in tre, con Teresa che stringe la mano alla sua mamma ed è lei a portare il bouquet della sposa. Tra le storie di Instagram altre foto, un altro scatto del giorno delle nozze. Poi la foto di oggi, sempre loro tre insieme come quel 6 settembre a Cortona. Oggi come il giorno del sì erano presenti anche alcuni cantanti, gli amici di Lorenzo.

La moglie e la figlia di Jovanotti viaggiano con lui, lo sostengono nel faticoso tour sulle spiagge ma qualche anno prima del matrimonio l’idillio sembrava finito per un tradimento di Francesca. Amore e perdono hanno fatto superare alla coppia il momento più difficile del loro rapporto, Teresa era piccola ma la loro storia era troppo importante per terminare. Da quel momento si sono amati più di prima.