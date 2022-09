Ludovica Frasca dopo la separazione torna a sorridere accanto ad Adam Sigal

Ludovica Frasca dopo avere annunciato la separazione dal marito sembra di nuovo felice accanto al regista

Non è passato molto tempo dall’annuncio della separazione Ludovica Frasca da suo marito Frank Faricy ma lei sembra di nuovo felice accanto al regista. Lui è Adam Sigal, regista di Daydreamer e Chariot, ha appena festeggiato i 40 anni ed è lui ad avere pubblicato la foto abbracciato a Ludovica Frasca. Sorridono stretti l’uno all’altra e le parole del regista sembrano una dichiarazione d’amore all’ex velina, sembra questo un lieto annuncio. Quello più doloroso risale invece a qualche settimana fa, quando la Frasca si è sentita pronta nel raccontare cosa era accaduto nella sua vita, che il matrimonio con Faricy era già finito ma che dietro c’era una sofferenza profonda, evidentemente un amore sbagliato, uno di quelli che generano solo dolore. Era in lacrime la confessione di Ludovica Frasca, ancora piena di emozione per quello che aveva vissuto. Ma aveva anche aggiunto che nessuno doveva preoccuparsi per lei perché la separazione era già avvenuta da tempo e lei stava tornando a vivere.

Ludovica Frasca dopo la separazione c’è un nuovo compagno?

Sembra avere ritrovato l’amore ma non lo dice a chiare lettere. E’ il regista che nella didascalia scrive: “Cavolo…39 è stato un anno strano. Alcuni dei punti più alti e più bassi della mia vita. Ma ora è finita e ho 40 anni. 40! Mi sento ancora un bambino e, per fortuna, ho ancora una bella testa di capelli. E posso dire che, come potete vedere da queste foto, sono proprio dove voglio essere”. E’ poi Ludovica che commenta: “Buon quarantesimo compleanno bellissimo uomo. Sei più che incredibile, addirittura più incredibile di Roma”.

Basta questo per dire che sono una coppia? Presto ne sapremo di più, magari l’ex velina di Striscia confermerà o smentirà ma a tutti sembra sia davvero nato un nuovo amore. “Mi dispiace di non averne parlato con la famiglia, avevo paura del giudizio. L’importante è dire la verità prima a se stessi. Rispettatevi, se state male in una relazione andatevene via” tra le sue confidenze alle follower.