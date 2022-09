Le dolci parole di Michelle Hunziker sono una dichiarazione d’amore per Tomaso Trussardi?

Le parole di Michelle Hunziker sono per Odino o per Tomaso Trussardi?

Con la separazione Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno dovuto prendere tante decisioni ma non hanno fatto come altri, i panni sporchi li hanno lavati in famiglia, anche se le prime dichiarazioni non sono state tutte rose e fiori. Per il resto massimo rispetto e adesso sembra che ci siano nuove dichiarazioni d’amore, sembra che Michelle Hunziker si rivolga al cane Odino per dire molto di più su lei e Tomaso Trussardi. Odino è il levriero di Trussardi a cui anche la Hunziker è molto legata, un dolce cagnolino che è sempre con Tomaso ma sempre più spesso lo vediamo anche a casa di Michelle. Non è l’unico indizio di chi pensa ci sia un ritorno di fiamma, perché questa volta la showgirl e conduttrice sembra dire al cane del suo ex marito ciò che in realtà vorrebbe a dire a lui.

Michelle Hunziker parla con il cane ma sono parole per Tomaso

Odino tra le braccia, i loro volti uno contro l’altro e dolcissima Michelle Hunziker scrive: “Intesa, tenerezza e amore”. Lo dice al bellissimo levriero o al papà delle sue figlie più piccole? La Hunziker adora i suoi cani, di recente ha preso anche un’altra piccola Lilly per non lasciare solo Leone ma con loro gioca tanto, li coccola, parla di continuo. Sembra che con Odino però ci sia un legame speciale, sembra che sia il tramite tra lei e Trussardi.

Si sono lasciati ormai da tempo ma soprattutto Michelle ha avuto un’altra storia d’amore vissuta durante l’estate. A Tomaso hanno attribuiti vari flirt, soprattutto il più recente, ma non ha mai confermato, anzi più di una volta l’imprenditore ha smentito.

L’indiscrezione è che tra Michelle e Tomaso ci sia davvero un ritorno di fiamma o il tentativo di crederci di nuovo, di provare ad amarsi come prima e forse anche più di prima. E’ solo un’idea del gossip?